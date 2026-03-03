Ο Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου απέστειλε επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητώντας άμεσα και στοχευμένα προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων από τα πρόσφατα περιστατικά αφθώδους πυρετού.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η προστασία της δημόσιας υγείας, η διασφάλιση της επισιτιστικής αλυσίδας και η οικονομική σταθερότητα της χώρας καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή αυξημένων μέτρων πρόληψης, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές όπου δεν ασκείται πλήρης και αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Τα μέτρα που ζητούνται

Μεταξύ άλλων, ο Σύνδεσμος εισηγείται:

Την ανάκληση ή/και προσωρινή αναστολή λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων που βρίσκονται εντός της Νεκρής Ζώνης ή πέριξ αυτής, ιδίως στην περιοχή του Περγάμου, έως ότου διασφαλιστεί πλήρως η συμμόρφωσή τους με τα πρωτόκολλα υγειονομικής ασφάλειας και βιοπροστασίας.

που βρίσκονται εντός της Νεκρής Ζώνης ή πέριξ αυτής, ιδίως στην περιοχή του Περγάμου, έως ότου διασφαλιστεί πλήρως η συμμόρφωσή τους με τα πρωτόκολλα υγειονομικής ασφάλειας και βιοπροστασίας. Την αυστηροποίηση των ελέγχων στα σημεία διέλευσης και την εντατικοποίηση της επιτήρησης κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, ώστε να αποτραπεί παράνομη διακίνηση ζώων, ζωοτροφών ή άλλων υλικών που ενδέχεται να μεταφέρουν τον ιό.

και την εντατικοποίηση της επιτήρησης κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, ώστε να αποτραπεί παράνομη διακίνηση ζώων, ζωοτροφών ή άλλων υλικών που ενδέχεται να μεταφέρουν τον ιό. Τον συνεχή και ενδελεχή έλεγχο στο σημείο διέλευσης του Περγάμου, λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιοκτήτες μονάδων στην περιοχή διαμένουν και δραστηριοποιούνται εκτός των περιοχών που τελούν υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας, γεγονός που, όπως αναφέρεται, δυσχεραίνει την αποτελεσματική εποπτεία.

Ο Σύνδεσμος τονίζει ότι οι εισηγήσεις βασίζονται στην αρχή της πρόληψης και στις μέχρι σήμερα ενδείξεις που συγκλίνουν στη μεταφορά του ιού μέσω των κατεχόμενων περιοχών. Στόχος, όπως σημειώνεται, είναι η θωράκιση της παραγωγικής αλυσίδας, η ασφάλεια των τροφίμων και η διατήρηση της αξιοπιστίας των κυπριακών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Καταλήγοντας, ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι η έγκαιρη και συντονισμένη εφαρμογή προληπτικών μέτρων αποτελεί τη μόνη ασφαλή οδό για την αποφυγή σοβαρών επιπτώσεων στον πρωτογενή τομέα και για την προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής και της τυροκομίας, που συνιστούν βασικούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας.