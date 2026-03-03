Η είδηση της παραλαβής των 529.000 δόσεων εμβολίου κατά του αφθώδους πυρετού θα μπορούσε να είναι μια απλή υπηρεσιακή ενημέρωση, αν δεν συνοδευόταν από μια λεπτομέρεια που προκαλεί ανατριχίλα.

Όπως αποκάλυψε η Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου, το φορτίο που ταξίδεψε από τη Γαλλία μέσω Ντουμπάι, κατάφερε να πατήσει κυπριακό έδαφος λίγο πριν το αεροδρόμιο του Εμιράτου κλείσει οριστικά λόγω της έναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων.

Σε μια περίοδο που η κτηνοτροφία μας βάλλεται από μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια και η μολυσμένη ζώνη βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας, όπου τα κρούσματα αυξάνονται, το τελευταίο που χρειαζόταν ο τόπος ήταν ο εγκλωβισμός των εμβολίων σε μια εμπόλεμη ζώνη χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Αν το φορτίο καθυστερούσε έστω και λίγες ώρες, η Κύπρος θα βρισκόταν σήμερα αντιμέτωπη με την αδυναμία θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου, έναντι του αφθώδους πυρετού.

Μέσα στην κατήφεια των ημερών, η έγκαιρη άφιξη των εμβολίων δίνει μια μικρή ανάσα απέναντι στον παραλογισμό του πολέμου που έκλεισε τους αιθέρες αμέσως μετά. Ήδη χιλιάδες αγελάδες και αιγοπρόβατα έχουν εμβολιαστεί, ενώ αναμένεται τώρα να παρασκευαστούν και να παραληφθούν από τις κυπριακές αρχές τα εμβόλια για τους χοίρους.

Α.Ν.