Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας ανακοίνωσε ότι η Λευκωσία κατέλαβε τη 2η θέση μεταξύ των 20 κορυφαίων προορισμών στην Ευρώπη για το 2026, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διεθνούς ψηφοφορίας του European Best Destinations.

Η κυπριακή πρωτεύουσα συγκέντρωσε 109.214 ψήφους από ταξιδιώτες παγκοσμίως, στο πλαίσιο διαδικασίας στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια πολίτες, επιλέγοντας τον ευρωπαϊκό προορισμό που επιθυμούν περισσότερο να επισκεφθούν το 2026.

Τίτλος European Best Cultural Capital 2026

Παράλληλα, η Λευκωσία τιμήθηκε με τον τίτλο European Best Cultural Capital 2026, επίσης από τον οργανισμό European Best Destinations με έδρα τις Βρυξέλλες. Η διάκριση απονεμήθηκε κατόπιν διεθνούς ψηφοφορίας, με τη Λευκωσία να υπερισχύει πόλεων με ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα, όπως η Φλωρεντία και η Κρακοβία.

Η συγκεκριμένη αναγνώριση ενισχύει το προφίλ της πόλης ως σύγχρονης πολιτιστικής πρωτεύουσας και ενδυναμώνει τη θέση της στον ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη.

Ενίσχυση του city break προφίλ

Η διπλή αυτή διάκριση αναδεικνύει τη Λευκωσία σε κορυφαίο μεσογειακό πολιτιστικό προορισμό city break, ενισχύοντας τη διεθνή της εικόνα και δημιουργώντας νέες προοπτικές για τη μακροπρόθεσμη τουριστική της ανάπτυξη.

Η πρωτεύουσα της Κύπρου εδραιώνει έτσι τη θέση της μεταξύ των πλέον αναγνωρίσιμων και ελκυστικών ευρωπαϊκών προορισμών για το 2026, ενισχύοντας με συνέπεια τη στρατηγική εξωστρέφειας και προβολής της.