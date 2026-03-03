Αύξηση κατέγραψε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών σε υπηρεσίες και μεταφορές κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστική Υπηρεσία.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης (+9,5%) και στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (+7,4%). Ακολούθησαν οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (+4,6%), η ενημέρωση και επικοινωνία (+4,3%), οι μεταφορές και αποθήκευση (+2,8%) και η διαχείριση ακίνητης περιουσίας (+0,4%).

Άνοδος και στο τέταρτο τρίμηνο

Θετική ήταν η εικόνα και κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σε ετήσια βάση.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών αυξήθηκε:

στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης κατά 9,5%

στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας κατά 5,7%

στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες κατά 4,1%

στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες κατά 3,4%

στην ενημέρωση και επικοινωνία κατά 2,1%

στις μεταφορές και αποθήκευση κατά 1,4%

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών, με αιχμή τον τουρισμό και τις συναφείς δραστηριότητες.