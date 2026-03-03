Πλεόνασμα ύψους €939,2 εκατ., που αντιστοιχεί στο 2,6% του ΑΕΠ, κατέγραψε η Γενική Κυβέρνηση την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά στοιχεία της Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκριτικά, την αντίστοιχη περίοδο του 2024 το πλεόνασμα που καταγράφηκε ανερχόταν στα €1.439,3 εκ. (4,1% στο ΑΕΠ)

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €864,8 εκ. (5,9%) και ανήλθαν στα €15.615,2 εκ. σε σύγκριση με €14.750,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €341,3 εκ. (9%) και ανήλθαν στα €4.146 εκ. σε σύγκριση με €3.804,7 εκ. το 2024.

Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €358,7 εκ. (7,9%) και ανήλθαν στα €4.878,7 εκ. σε σύγκριση με €4.520 εκ. το 2024. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €37,4 εκ. (30,4%) και ανήλθαν στα €160,3 εκ. σε σύγκριση με €122,9 εκ. το 2024.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €14 εκ. (0,3%) και ανήλθαν στα €4.696,8 εκ. σε σύγκριση με €4.682,8 εκ. το 2024, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά €52,8 εκ. (-1,7%) και περιορίστηκαν στα €3.116,8 εκ. σε σύγκριση με €3.169,6 εκ. το 2024.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €159,6 εκ. (17,9%) και ανήλθαν στα €1.049,4 εκ. σε σύγκριση με €889,8 εκ. το 2024.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €27,9 εκ. (7,1%) και ανήλθαν στα €421,1 εκ. σε σύγκριση με €393,2 εκ. το 2024.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €74,1 εκ. (-22%) και περιορίστηκαν στα €262,9 εκ. σε σύγκριση με €337 εκ. το 2024.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €1.364,9 εκ. (10,3%) και ανήλθαν στα €14.675,9 εκ. σε σύγκριση με €13.311 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €253,3 εκ. (6,5%) και ανήλθαν στα €4.131,2 εκ. σε σύγκριση με €3.877,9 εκ. το 2024.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €382,3 εκ. (7,2%) και ανήλθαν στα €5.686 εκ. σε σύγκριση με €5.303,7 εκ. το 2024.

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €136 εκ. (9,3%) και ανήλθε στα €1.600,8 εκ. σε σύγκριση με €1.464,8 εκ. το 2024.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €77,8 εκ. (9,2%) και ανήλθαν στα €920,2 εκ. σε σύγκριση με €842,4 εκ. το 2024.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €562,1 εκ. (46,6%) και ανήλθε στα €1.767,2 εκ. σε σύγκριση με €1.205,1 εκ. το 2024, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €242,6 εκ. (25,1%) και ανήλθαν στα €1.207,3 εκ. σε σύγκριση με €964,7 εκ. το 2024 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €319,5 εκ. και ανήλθαν στα €559,9 εκ. σε σύγκριση με €240,4 εκ. το 2024.

Αντιθέτως, οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €27 εκ. (-6,1%) και περιορίστηκαν στα €418,7 εκ. σε σύγκριση με €445,7 εκ. το 2024.

Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €19,6 εκ. (-11,4%) και περιορίστηκαν στα €151,8 εκ. σε σύγκριση με €171,4 εκ. το 2024.

Η Στατιστική Υπηρεσία διευκρινίζει ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης, και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.