Οι ευρωπαϊκοί δείκτες των χρηματιστηρίων ανακάμπτουν σήμερα, επωφελούμενοι από μια μείωση των τιμών του φυσικού αερίου.

Προηγήθηκαν το προηγούμενο διήμερο πτώση πολλών μετοχών, λόγω της εκτίναξης των τιμών των υδρογονανθράκων που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Γύρω στις 13:00 (ώρα Κύπρου), στη Φρανκφούρτη ο δείκτης ενισχυόταν κατά 1,60%, στο Παρίσι κατά 1,10%, στο Μιλάνο κατά 1,41% και στο Λονδίνο κατά 0,50%. Ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 σημείωνε άνοδο 1,32%.

Η Ευρώπη επωφελείται κυρίως από την πτώση των τιμών του αερίου (-6,46%, στα 50,78 δολάρια), μετά την κάθετη άνοδο που είχαν σημειώσει τις δύο τελευταίες ημέρες. Ωστόσο από τις αρχές της χρονιάς, οι τιμές των υδρογονανθράκων, τους οποίους η Ευρώπη εισάγει μαζικά, παραμένουν αυξημένοι κατά περισσότερο από 80%.

«Οι ευρωπαϊκές αγορές επουλώνουν τις πληγές τους», συνοψίζει ο Νιλ Γουίλσον, αναλυτής της Saxo Markets.

(ΑΠΕ)