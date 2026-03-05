Ο πληθωρισμός στην Κύπρο παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα τον Φεβρουάριο 2026, με τον ετήσιο ρυθμό να διαμορφώνεται στο 0,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) (βάση 2025=100) υποχώρησε κατά 0,12 μονάδες τον Φεβρουάριο, φτάνοντας στις 99,86 μονάδες από 99,98 μονάδες τον Ιανουάριο 2026. Σε ετήσια βάση (Φεβρουάριος 2026 / Φεβρουάριος 2025) καταγράφηκε οριακή άνοδος μόλις 0,06%.

Σε ετήσια σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025, θετικές μεταβολές καταγράφηκαν κυρίως στα εστιατόρια και τις υπηρεσίες παροχής καταλύματος με άνοδο 4,7%, στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες με 3,7%, στην αναψυχή, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό με 2,4%, καθώς και στα γεωργικά προϊόντα με αύξηση 4,2%. Αντίθετα, ισχυρές μειώσεις τιμών παρατηρήθηκαν στην ένδυση και υπόδηση κατά 6,8%, στις μεταφορές κατά 3,7%, στον ηλεκτρισμό και το νερό κατά 9,3% και στα πετρελαιοειδή κατά 7,4%.

Η μεγαλύτερη θετική συνεισφορά στον ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή προήλθε από τις υπηρεσίες εστίασης, οι οποίες πρόσθεσαν 2,82 μονάδες, ακολουθούμενες από τις υπηρεσίες αναψυχής με 2,79 μονάδες και τα ενοίκια με 1,42 μονάδες. Αντίθετα, η μεγαλύτερη αρνητική επίδραση ασκήθηκε από τη βενζίνη με μείωση 2,28 μονάδων, τις υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας με 1,50 μονάδες και την ασφάλιση με 1,13 μονάδες.

Σε μηνιαία βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2026, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,12%. Τις μεγαλύτερες πτωτικές επιδράσεις προκάλεσαν τα λαχανικά με μείωση 0,19 μονάδων, το ηλεκτρικό ρεύμα με 0,10 μονάδες και συνολικά τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά με 0,08 μονάδες. Αντίθετα, μικρή ώθηση προς τα πάνω έδωσαν τα είδη ένδυσης με 0,06 μονάδες και τα ενοίκια με 0,05 μονάδες.