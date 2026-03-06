Την απόσυρση του νομοσχεδίου για τροποποίηση του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου του 2025, το οποίο θα επιτρέψει στην ΑΤΗΚ να δραστηριοποιηθεί στην αγορά ηλεκτρισμού, ζητούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Σε υπόμνημα που κατατέθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, οι οργανώσεις ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για το προτεινόμενο πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι το νομοσχέδιο προωθείται χωρίς δημόσια διαβούλευση και χωρίς προηγούμενη μελέτη αντικτύπου.

«Δημόσιοι οργανισμοί δύο ταχυτήτων»

Σύμφωνα με το υπόμνημα, το προτεινόμενο πλαίσιο δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ ΑΤΗΚ και ΑΗΚ, καθώς η πρώτη θα μπορεί να δραστηριοποιείται στην αγορά ηλεκτρισμού με εμπορικούς όρους, ενώ η δεύτερη παραμένει δεσμευμένη από την υποχρέωση εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος και της συγκράτησης του κόστους ηλεκτρισμού.

Οι συντεχνίες υποστηρίζουν ότι με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται «δημόσιοι οργανισμοί δύο ταχυτήτων», που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα αλλά με διαφορετικούς κανόνες.

Αμφισβήτηση του επιχειρήματος περί ενίσχυσης του ανταγωνισμού

Οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι ήδη στην αγορά ηλεκτρισμού δραστηριοποιούνται 11 προμηθευτές και περισσότερες από 200 ιδιωτικές μονάδες παραγωγής, εκφράζοντας αμφιβολίες κατά πόσο η είσοδος ακόμη ενός δημόσιου οργανισμού μπορεί να θεωρηθεί ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η εμπλοκή της ΑΤΗΚ στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) δεν θα μειώσει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των συμβατικών μονάδων παραγωγής, γεγονός που – όπως αναφέρουν – ενδέχεται να οδηγήσει σε μετακύλιση κόστους στους υπόλοιπους καταναλωτές.

Ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας

Στο υπόμνημα γίνεται επίσης αναφορά στην ενεργειακή ασφάλεια, με τις οργανώσεις να σημειώνουν ότι αυτή εξαρτάται από την επάρκεια ισχύος, την αξιοπιστία του συστήματος και την ασφάλεια εφοδιασμού καυσίμων.

Όπως υποστηρίζουν, παρότι η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ πλησιάζει τα 1.000 MW, η πραγματική επάρκεια ισχύος παραμένει περιορισμένη χωρίς την υποστήριξη συμβατικών μονάδων παραγωγής.

Προειδοποίηση για αύξηση του κόστους ηλεκτρισμού

Οι συντεχνίες εκφράζουν ανησυχία ότι η εμπλοκή της ΑΤΗΚ στην αγορά ενέργειας ενδέχεται να δημιουργήσει στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και να οδηγήσει σε αυξήσεις στο κόστος ηλεκτρισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εάν το νομοσχέδιο εγκριθεί, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί φαύλος κύκλος αυξήσεων στο κόστος του ηλεκτρικού συστήματος, με τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή.

Κάλεσμα για απόσυρση του νομοσχεδίου

Οι οργανώσεις καταλήγουν ότι η επίτευξη στόχων όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η πράσινη μετάβαση και η μείωση του κόστους ηλεκτρισμού απαιτεί σαφείς θεσμικούς ρόλους και όχι ανταγωνισμό μεταξύ δημόσιων οργανισμών.

Για τον λόγο αυτό καλούν τη Βουλή να προχωρήσει στην απόσυρση της πρότασης νόμου, υποστηρίζοντας ότι δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και δεν συμβάλλει στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους πολίτες.