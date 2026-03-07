Με την αβεβαιότητα να παραμένει στα ύψη εξαιτίας της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και χωρίς να είναι εύκολο να μετρηθούν οι όποιες επιπτώσεις στην οικονομία, η Κύπρος μέσα σ’ αυτό το εύθραυστο περιβάλλον αναμένεται να δεχτεί στις 13 Μαρτίου την πρώτη αξιολόγηση για το 2026 από τον καναδικό οίκο DBRS.

Υπό αυτά τα δεδομένα, μένει να φανεί τι θα συμπεριλάβει ο οίκος DBRS στα σενάρια για την Κύπρο για να διαπιστώσει μεταξύ άλλων τις επιπτώσεις που αφήνει στους οικονομικούς δείκτες ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Τον Μάρτιο δεν είναι μόνο ο καναδικός οίκος που αναμένεται να δώσει αξιολόγηση. Παίρνει σειρά στις 20 Μαρτίου ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s. Προφανώς, και οι οίκοι δεν θα κρίνουν την οικονομία μόνο από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, αλλά αναμένεται να εξετάσουν ευρύτερα τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, η οποία εκ των πραγμάτων δημιουργεί ένα νέο μακροοικονομικό τοπίο, διαφορετικό για κάθε χώρα της Ευρώπης.

Μέχρι τώρα, η Κύπρος έχει εξασφαλίσει σταθερές αξιολογήσεις από μεγάλους διεθνείς οίκους, βρίσκεται στην επενδυτική βαθμίδα «Α» και όλοι οι οίκοι διατηρούν την αξιολόγηση του αξιόχρεου του μακροπρόθεσμου ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ανώτερη μεσαία βαθμίδα, με σταθερή προοπτική.

Να θυμίσουμε ότι τον Σεπτέμβριο του 2025 ο οίκος DBRS αναβάθμισε το αξιόχρεο της κυπριακής οικονομίας στη βαθμίδα Α, αιτιολογώντας την απόφαση στην απότομη μείωση του δημόσιου χρέους τα τελευταία χρόνια και την προσδοκία ότι οι δείκτες του δημόσιου χρέους θα συνεχίσουν να βελτιώνονται σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Η βαθμολογία που έδωσε ο οίκος πριν μερικούς μήνες στηριζόταν στην σταθερή προοπτική και αντανακλούσε την άποψη ότι οι κίνδυνοι για την πιστοληπτική αξιολόγηση είναι ισορροπημένοι. Η αξιολόγηση στηρίζεται σε σταθερό πολιτικό περιβάλλον, ισχυρή χρηματοοικονομική κατάσταση του τραπεζικού τομέα, συνετή δημοσιονομική και οικονομική πολιτική και μέτριο κόστος εξυπηρέτησης χρέους.

Ο οίκος Standard & Poor’s επιβεβαίωσε τον Νοέμβριο του 2025 την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βαθμίδα «A-» (επενδυτική βαθμίδα), αναβαθμίζοντας παράλληλα τις προοπτικές (outlook) σε θετικές. Η απόφαση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη στην κυπριακή οικονομία, με αναμενόμενη περαιτέρω αναβάθμιση στους επόμενους 12 μήνες. Ως προϋπόθεση μελλοντικής αναβάθμισης αναφέρει τη συρρίκνωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ενώ προειδοποιεί ότι μια ενδεχόμενη επιδείνωση των γεωπολιτικών συνθηκών ή ασθενέστερες επιδόσεις βασικών εμπορικών εταίρων θα μπορούσαν να ασκήσουν πιέσεις στην πιστοληπτική αξιολόγηση. Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν το ημερολόγιο πιστοληπτικών αξιολογήσεων τους.

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και η παρεμπόδιση της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ φέρνουν νέους πληθωριστικούς κινδύνους, αλλά η οικονομία της Κύπρου έχει τρία σημαντικά πλεονεκτήματα, πριν ακόμα την έναρξη του πολέμου. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε 0,9% στην Κύπρο τον Φεβρουάριο, από 1,2% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με προκαταρτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat πριν τη νέα κρίση στη Μέση Ανατολή. Αν όμως η διάρκεια του πολέμου παραταθεί, τότε ο πληθωρισμός αναμένεται να επιστρέψει, κυρίως λόγω του ενεργειακού κόστους.

Επίσης, η ανάπτυξη μπορεί να επιβραδυνθεί και αυτό θα εξαρτηθεί από τις τουριστικές ροές και εκ του αποτελέσματος οι δημοσιονομικές ισορροπίες θα δοκιμαστούν.

Να σημειώσουμε ότι το επίπεδο πληθωρισμού στη χώρα είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη.

Η Κύπρος καταγράφει την τρίτη μεγαλύτερη μείωση δημόσιου χρέους στην ΕΕ, με επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από τον μέσο όρο τόσο της ΕΕ όσο και της Ευρωζώνης. Ο στόχος για το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κάτω από το 60% επιτεύχθηκε ένα χρόνο νωρίτερα. Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι το ταμείο του κράτους καταγράφει πλεόνασμα ύψους €939,2 εκατ., που αντιστοιχεί στο 2,6% του ΑΕΠ, την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.