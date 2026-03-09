Προτεραιότητα της Κυβέρνησης αποτελεί η ενίσχυση της επενδυτικής πρότασης της χώρας μέσω της ταχύτητας, της βεβαιότητας και της διαφάνειας, δήλωσε η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, στον χαιρετισμό που απηύθυνε στο διεθνές επενδυτικό συνέδριο «Investing in Cyprus: Risk, returns and FDI flows in the innovation corridor».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου στο Bracken House, στο Λονδίνο, και διοργανώθηκε από τον Invest Cyprus σε συνεργασία με το FT Locations.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Invest Cyprus, «η διοργάνωση συγκέντρωσε κορυφαίους διαχειριστές κεφαλαίων, θεσμικούς επενδυτές και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας τη μετεξέλιξη της Κύπρου σε έναν ανθεκτικό, τεχνολογικά προηγμένο ευρωπαϊκό επενδυτικό κόμβο».

Όπως σημειώνεται, «σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής πολυπλοκότητας, η Κύπρος παρουσιάστηκε ως μια στρατηγική ευρωπαϊκή πλατφόρμα με ουσιαστική περιφερειακή εμβέλεια». «Η δυναμική αυτή στηρίζεται σε ένα ιδιαίτερα ισχυρό μακροοικονομικό πλαίσιο, καθώς η Κύπρος εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ρυθμό ανάπτυξης 3,4% το 2024 και πρόβλεψη επιτάχυνσης στο 4,5% προς τα τέλη του 2025», προστίθεται. «Η πορεία αυτή επιβεβαιώνεται από την επάνοδο της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα “A” από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, ενώ το δημόσιο χρέος έχει μειωθεί κάτω από το 60% του ΑΕΠ και η ανεργία βρίσκεται σε επίπεδα χαμηλότερα του 5%, διαμορφώνοντας συνθήκες πλήρους απασχόλησης», αναφέρεται.

Στο πλαίσιο του φόρουμ, επισημάνθηκε ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, με την Κύπρο να κατατάσσεται στην 11η θέση παγκοσμίως ως προς την απόδοση των Greenfield FDI. «Ισχυρή ένδειξη της διεθνούς εμπιστοσύνης αποτελεί επίσης η συνεχιζόμενη επέκταση μεγάλων ομίλων που δραστηριοποιούνται ήδη στο νησί, όπως η MUFG, η οποία απασχολεί πλέον περισσότερους από 250 εργαζομένους τοπικά, και η Murex, που έχει ενισχύσει την ομάδα της στους 300 επαγγελματίες», υπογραμμίζεται.

Ο Πρόεδρος του Invest Cyprus, Ευγένιος Ευγενίου, ανέφερε ότι «οι επενδυτές αναζητούν σήμερα σταθερότητα και κανονιστική αξιοπιστία. Η Κύπρος ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις, οικοδομώντας μια οικονομία με προσανατολισμό στο μέλλον, στηριγμένη στη δημοσιονομική πειθαρχία και σε ισχυρούς θεσμούς».

Όπως πρόσθεσε, «ο τομέας της τεχνολογίας έχει πλέον εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της οικονομίας, συνεισφέροντας το 14% του ΑΕΠ, ποσοστό αντίστοιχο με εκείνο του τουρισμού, ενώ οι επενδύσεις στον κλάδο των ΤΠΕ αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 200% μόνο το 2024. Παράλληλα, προσελκύουμε συστηματικά εξειδικευμένα ταλέντα υψηλού επιπέδου, αναβαθμίζοντας το οικονομικό μας προφίλ».

Από την πλευρά της, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική ανέφερε ότι «προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της επενδυτικής πρότασης της χώρας μέσα από την ταχύτητα, τη βεβαιότητα και τη διαφάνεια. Δεσμευόμαστε σε μια πολιτική κατεύθυνση που ενισχύει την αξιοπιστία της κυπριακής οικονομίας και προωθεί μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Όπως πρόσθεσε, «η Κύπρος λειτουργεί ως ένας σταθερός κόμβος σε μια περιοχή αυξανόμενης γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας και παραμένουμε προσηλωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι οι ποιοτικές επενδύσεις υλοποιούνται αποτελεσματικά».

Η ανακοίνωση επισημαίνει ακόμη ότι «η συνεχιζόμενη οικονομική μετεξέλιξη της χώρας επιβεβαιώνεται από σημαντικές θεσμικές επενδύσεις σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας από τη Eurobank, η στρατηγική είσοδος της Blackstone στον τομέα της φιλοξενίας, καθώς και η εξαγορά της Semrush από την Adobe στο τεχνολογικό οικοσύστημα.

Οι εξελίξεις αυτές, όπως προστίθεται, «σε συνδυασμό με επενδύσεις στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης από οργανισμούς όπως η PureHealth και το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, αποτελούν μακροπρόθεσμη ψήφο εμπιστοσύνης προς το αναπτυξιακό μοντέλο της Κύπρου». Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι ο Invest Cyprus συνεχίζει να λειτουργεί ως one-stop shop, στηρίζοντας τους διεθνείς επενδυτές σε κάθε στάδιο της δραστηριοποίησής τους.