Αποστολή Βρυξέλλες – Μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, η Ευρώπη αναχαιτίζει μερικώς τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. To Eurogroup, θεωρεί πως η Ευρώπη θα προστατευθεί από τις αυξήσεις, μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, καθώς θα ενισχύσουν την αυτονομία των κρατών μελών. Κάτι που ανέφερε και ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. «Στρατηγικά, χρειαζόμαστε διασυνδέσεις, μια ενιαία ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά και προσαρμογές στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Η ενεργειακή πολιτική είναι κεντρική για την ανταγωνιστικότητα και την ενότητα της ΕΕ. Παράλληλα, πρέπει να μπορούμε να αντιδράμε σε κρίσεις. Η ΕΕ έχει ιστορικά ενσωματώσει κρίσεις και αναπτύξει νέα εργαλεία. Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αναπτύξαμε εργαλεία για κρίσεις, αλλά προς το παρόν δεν είμαστε ακόμη στο σημείο να τα ενεργοποιήσουμε. Χρειάζεται σταθερότητα για να σκεφτούμε τις κατάλληλες δράσεις. Το μήνυμα είναι ότι έχουμε εργαλεία και πολιτική βούληση να αντιδράσουμε, αν χρειαστεί» σημείωσε.

Το ζήτημα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων συζητήθηκε εκτενώς χθες και στο Συμβούλιο ECOFIN υπό την προεδρία του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, στο οποίο εξετάστηκε ο αντίκτυπος και οι πιθανές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Κοινό συμπέρασμα των ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών στο ECOFIN, ήταν πως λόγω της ασταθούς κατάστασης είναι νωρίς να ληφθούν αποφάσεις για πιθανά μέτρα της Ευρώπης. Τα δεδομένα διαφοροποιούνται καθημερινά, οι τιμές των καυσίμων αυξομειώνονται και οι γεωπολιτικές εξελίξεις τρέχουν.

Μέτρα μόνο αν συνεχιστεί το ράλι τιμών

Πάντως, τα μέτρα θα κλειδώσουν μόνο εάν το ράλι στις τιμές των καυσίμων συνεχιστεί – όπως μας ανέφεραν ευρωπαϊκές πηγές – για περίοδο πέραν των δύο εβδομάδων. Μετά το πέρας της συνεδρίας, ο υπουργός Οικονομικών, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου και απαντώντας σε ερώτηση του «Φ», εάν εξετάστηκαν σενάρια για τη λήψη πιθανών μέτρων, δήλωσε πως δεν υπάρχει σταθερότητα στην κατάσταση, ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις, τονίζοντας πως «είναι νωρίς, διότι χθες (προχθές) είδαμε ξαφνικά να ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου στα $120 και σήμερα (χθες) να έχει μειωθεί». Όπως είπε, οι επιπτώσεις ξεκινούν από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, η οποία θα οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες πιθανόν να δημιουργήσουν αστάθεια. Υπέδειξε, παράλληλα πως για την ενέργεια συζητήθηκαν οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις προκείμενου να διασφαλιστεί η ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης, τονίζοντας πως από τα 27 μέλη τα 25 ήδη διασυνδεμένα. «Παρόλα αυτά, η τιμή της ενέργειας παραμένει ένα ζήτημα. Πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα για όλες τις χώρες της Ευρώπης, στο οποίο αφιερώθηκε πολύς χρόνος συζήτησης» σημείωσε.

Συνεχίζονται οι επιφυλάξεις για GSI

Πάντως την ώρα που οι Βρυξέλλες φαίνεται να ευνοούν την ηλεκτρική διασύνδεση, στην Κύπρο παραμένουν οι επιφυλάξεις για τον GSI. Πηγές από το υπουργείο Οικονομικών ανέφεραν στον «Φ» πως δεν έχουν αρθεί οι ανησυχίες, καθώς πριν υλοποιηθεί ένα έργο, θα πρέπει να είναι βιώσιμο, να είναι γνωστό το κόστος, καθώς και το όφελος προς τους καταναλωτές. Αναμένεται η επικαιροποίηση των μελετών για τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα. Πάντως, εκείνο που ανησυχεί το υπουργείο Οικονομικών είναι η διαπίστωση πως τα υπόλοιπα κράτη μέλη που έχουν ηλεκτρικές διασυνδέσεις ακόμα πληρώνουν ακριβά τις τιμές του ηλεκτρισμού. Πάντως, θεωρείται πως η κάθε ηλεκτρική διασύνδεση που έχει κάθε χώρα είναι διαφορετική καθώς τα δεδομένα είναι διαφορετικά.

Ντομπρόβσκις: Ευμετάβλητη η κατάσταση

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα, Βάλντις Ντομπρόβσκις, σημείωσε πως οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 40% σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 90%». Είπε, πως είναι ευμετάβλητη η κατάσταση. Τόνισε, πως θα πρέπει να υπάρξει αναμονή για τον πραγματικό αντίκτυπο του πολέμου, τονίζοντας πως έχουν συζητηθεί ορισμένα μέτρα, όπως η συντονισμένη αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, που συζητήθηκε με τους Υπουργούς Ενέργειας της G7. Ο κ. Ντομπρόβσκις ανέφερε, ακόμα, ότι ορισμένες χώρες εξετάζουν πιθανά φορολογικά μέτρα, κάτι που αποτελεί και σύσταση στο Σχέδιο Δράσης για την Προσιτή Ενέργεια. «Είναι προφανώς σημαντικό, εφόσον τα κράτη-μέλη λάβουν τέτοιου είδους μέτρα, να το κάνουν με τρόπο που να μην υπονομεύει τη δημοσιονομική βιωσιμότητα, δηλαδή με στοχευμένα μέτρα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα», είπε.

Ασφαλής προορισμός η Κύπρος

Στο πλαίσιο του ECOFIN, o υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνος, ενημέρωσε τους υπουργούς Οικονομικών των κρατών μελών για την κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο. Ο κ. Κεραυνός εξέφρασε την εκτίμηση του για την αλληλεγγύη και την υποστήριξη που πρόσφεραν στην Κύπρο οι ευρωπαίοι εταίροι. «Θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ολλανδία για τη χειροπιαστή υποστήριξή τους. Αυτή η στήριξη αναδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής ενότητας και αλληλεγγύης». Στο πλαίσιο του ECOFIN έγινε σύντομη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ ο Πρόεδρος του Eurogroup τους ενημέρωσε για τα αποτελέσματα των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη συνεδρίαση του Eurogroup.

Αισιοδοξία για τουρισμό

Πάντως από νωρίς το πρωί ο κ. Κεραυνός έστειλε το μήνυμα από τις Βρυξέλλες πως η Κύπρος είναι ασφαλής προορισμός, τονίζοντας πως «η ζωή στην Κύπρο συνεχίζεται ομαλά και με ασφάλεια. Ο εναέριος χώρος είναι πάντα ανοιχτός». Στο μεταξύ το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με πληροφορίες, παρακολουθεί στενά την κατάσταση . Σε σχέση με τον τουρισμό, παρά τις ακυρώσεις στις κρατήσεις παραμένει η αισιοδοξία ότι ο κλάδος θα συνεχίσει την θετική του πορεία.