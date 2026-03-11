Ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ) παρέθεσε πρόγευμα εργασίας σε δημοσιογράφους, προχωρώντας με μια μίνι ανασκόπηση σε ό,τι αφορά τον τομέα της ενέργειας αλλά και τη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, δίνοντας παράλληλα στη δημοσιότητα στοιχεία που αφορούν την ΑΗΚ και την διείσδυση της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Μεταξύ άλλων, ο Σύνδεσμος, μέσω του Προέδρου του Γιώργου Χρυσοχού, παρέθεσε πέντε συγκεκριμένες εισηγήσεις που μπορούν να μειώσουν την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχό, η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, η μείωση των περικοπών στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης, η ανεξαρτητοποίηση και εκσυγχρονισμός των δικτύων και τέλος η έλευση Φυσικού Αερίου μπορούν να ελαφρύνουν τις τσέπες καταναλωτών και επιχειρηματιών.

«30% μείωση με τη χρήση Φυσικού Αερίου»

Μάλιστα, όσον αφορά το τελευταίο σκέλος, δηλαδή την έλευση Φυσικού Αερίου, ο Σύνδεσμος εκτιμά πως με τη χρήση του στην Κύπρο θα μειωθούν τόσο οι ρύποι κατά 40%, όσο και οι τιμές ενέργειας κατά 30%. Παραθέτοντας και συγκεκριμένο παράδειγμα, με τις σημερινές τιμές που ισχύουν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο κ. Χρυσοχός ανέφερε πως το κόστος (βάσει αποδοτικότητας) του TTF είναι στα 31 Eur/MWth και είναι 25% φθηνότερο από το Diesel. Επιπλέον, όπως συμπλήρωσε, με τη χρήση φυσικού αερίου η παραγωγή ενέργειας είναι πιο αποδοτική σε σχέση με το μαζούτ που χρησιμοποιείται σήμερα, κατά περίπου 7 με 8%.

Στο 6,4% το μερίδιο των ιδιωτών παραγωγών ΑΠΕ

Ο Σύνδεσμος παρουσίασε παράλληλα και στοιχεία που αφορούν την κατανομή παραγωγής στην αγορά ηλεκτρισμού, όπως ισχύει σήμερα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΣΑΗ, oι ιδιώτες ΑΠΕ, οι οποίοι συμμετέχουν στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, έχουν μερίδιο παραγωγής 6,4% και συνολική εγκατεστημένη ισχύ 324 ΜW, ενώ την ίδια ώρα όπως σημειώνουν, το μεγαλύτερο ποσοστό παραγόμενης ενέργειας ανέρχεται στο 72,6% και προέρχεται από την ΑΗΚ Παραγωγή.

«Έλαβε άδεια για 28 έργα η ΑΗΚ»

Ο Σύνδεσμος, όπως είναι προφανές, αμφισβητεί τα επιχειρήματα της ΑΗΚ σχετικά με την παρουσία της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, επισημαίνοντας ότι η ΑΗΚ έχει λάβει αδειοδοτήσεις για 28 έργα ΑΠΕ, συνολικής ισχύος 171,9 MW κατά την τελευταία 12ετία, από τα οποία μόνο πέντε, με συνολική ισχύ 23 MW, είναι σε λειτουργία. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ΣΑΗ, η ΑΗΚ Προμήθεια έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται ενέργεια από τεχνολογίες ΑΠΕ, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 416 MW, στην τιμή των 11 σεντς ανά κιλοβατώρα, κατόπιν ρυθμιστικής απόφασης. Κλείνοντας το ζήτημα που αφορά την ΑΗΚ, ο ΣΑΗ ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΕΚ, μέχρι τον Αύγουστο του 2025, περίπου το 26% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο προήλθε από ΑΠΕ, εκ των οποίων το 21% αξιοποιείται εμπορικά από την ΑΗΚ μέσω των συμβολαίων feed-in tariff και net-billing.