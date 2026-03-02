Ζητήματα λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού και ανάγκη για στοχευμένες ρυθμιστικές παρεμβάσεις τέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης αντιπροσωπείας του Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ) με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Της αντιπροσωπείας ηγήθηκε ο Πρόεδρος του ΣΑΗ, Γιώργος Χρυσοχός, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στη λειτουργία και τη μελλοντική πορεία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ).

Ο Σύνδεσμος παρουσίασε τον ρόλο και την αποστολή του ως εκπρόσωπος της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ΑΑΗ, επισημαίνοντας τη συμβολή του στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού, διαφανούς και βιώσιμου ενεργειακού περιβάλλοντος.

Κατά τη συνάντηση καταγράφηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση, στρεβλώσεις και λειτουργικά προβλήματα που εντοπίστηκαν τους τελευταίους μήνες από την έναρξη λειτουργίας της ΑΑΗ, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη για ενίσχυση του ανταγωνισμού και μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΑΗ εισηγήθηκε τη δημιουργία μόνιμης ομάδας εργασίας για την αγορά ηλεκτρισμού, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων, με στόχο τη θεσμοθέτηση δομημένης διαβούλευσης, την έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων και την αξιολόγηση των επιπτώσεων ρυθμιστικών αποφάσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην πορεία υλοποίησης του τερματικού στο Βασιλικό, το οποίο χαρακτηρίστηκε έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, στις πιθανές επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής και στον ρόλο του έργου στην ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας της Κύπρου.

Ο ΣΑΗ επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του να συνεχίσει να λειτουργεί ως αξιόπιστος συνεργάτης της πολιτείας, προωθώντας τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις για ένα ασφαλές, ανταγωνιστικό και βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.