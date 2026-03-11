Στα 55.331 άτομα ανήλθε η συνολική απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας μικρή αύξηση κατά 35 άτομα ή 0,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία για την απασχόληση στον δημόσιο τομέα που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία μειώθηκε κατά 0,9%, φθάνοντας τα 22.977 άτομα από 23.197 τον Φεβρουάριο του 2025. Μείωση 0,5% καταγράφηκε και στις Δυνάμεις Ασφαλείας, όπου το προσωπικό ανήλθε σε 13.772 άτομα. Αντίθετα, αύξηση 1,8% σημειώθηκε στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία, με τον αριθμό των εργαζομένων να διαμορφώνεται στις 18.582.

Σε επίπεδο κατηγοριών προσωπικού στο σύνολο της Κυβέρνησης, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στους Εργαζόμενους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ), οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 1,6% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 9.626 άτομα. Αντίθετα, οι Εργαζόμενοι Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση, κατά 0,9%, φθάνοντας τα 6.283 άτομα.

Στις επιμέρους υπηρεσίες, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σημειώθηκε στους ΕΑΧ της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 25,2%, φθάνοντας τα 1.184 άτομα. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας, οι οποίοι μειώθηκαν κατά 85,4%, περιοριζόμενοι σε 39 άτομα από 268 τον Φεβρουάριο του 2025.

Όπως σημειώνεται, η σημαντική αυτή μείωση οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου τον Ιούλιο του 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026, ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.