Η Επιτροπή Δημόσια Υπηρεσίας δημοσιοποίησε νέες κενές θέσεις, με τις προκηρύξεις να αφορούν διευθυντικές θέσεις αλλά και λειτουργών.

Συγκεκριμένα, η μία θέση αφορά τη θέση Διευθυντή Κέντρου Παραγωγικότητας, λόγω αφυπηρέτησης του κατόχου της και αναμένεται να κενωθεί από 1/04/2026. Πρόκειται για μόνιμη θέση, με μισθολογική κλίμακα Α15: €64.713.

Η θέση εμπίπτει στις κατηγορίες θέσεων για την πλήρωση των οποίων εφαρμόζονται οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 2022 έως 2025. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε Εξεταστικά Κέντρα, με βάση διαδικασία που θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και θα γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους σε μεταγενέστερο στάδιο.

Επιπλέον, γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Οδοντιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, στις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες. Η θέση είναι πρώτου διορισμού και κλίμακας Α11: €40.525.

Πέραν από τα πιο πάνω, προκύπτει και μόνιμη θέση Ανώτερου Συντηρητή Δασών, Τμήμα Δασών. (Η θέση είναι Διατμηματικής Προαγωγής), μισθοδοτικής κλίμακας: Α13(ii): €53.258. Αιτήσεις σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία μπορούν να υποβληθούν μόνο από δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν οπουδήποτε στη δημόσια υπηρεσία σε θέση στο αμέσως κατώτερο μισθοδοτικό επίπεδο των επιστημονικών δομών θέσεων (των οποίων η θέση εισδοχής είναι στις Κλ. Α8, Α10 και Α11) του κυβερνητικού μισθολογίου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης.