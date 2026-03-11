Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντής, δήλωσε την έντονη στήριξη του Επιμελητηρίου για τα μέτρα που εξήγγειλε το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) για την προστασία και αποκατάσταση των διατηρητέων οικοδομών στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας ωστόσο τη σημασία της άμεσης εφαρμογής τους. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, η διατηρητέα κληρονομιά της Κύπρου είναι αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής ταυτότητας του τόπου και η συντήρησή της αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό κατάρρευσης μέρους διατηρητέας οικοδομής στην εντός των τειχών Λευκωσία, ο κ. Κωνσταντής εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του Επιμελητηρίου για τις επικίνδυνες οικοδομές, τονίζοντας την ανάγκη για τακτικές επιθεωρήσεις στα κτήρια, προκειμένου να διασφαλιστεί ο έγκαιρος εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και η αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων.

Σχολιάζοντας τα μέτρα του ΥΠΕΣ, ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ ανέφερε ότι η αύξηση του αναγνωρισμένου κόστους αποκατάστασης και οι προωθούμενες αλλαγές στις διαδικασίες αδειοδότησης θα ενισχύσουν την αποκατάσταση και συντήρηση των διατηρητέων κτηρίων. Ιδιαίτερη σημασία, κατά τον κ. Κωνσταντή, έχει η εξαγγελία για τη δημιουργία ενιαίας βάσης αποθετηρίου διατηρητέου συντελεστή, κάτι που θα επιτρέψει την ταχύτερη μεταφορά και εξαγορά συντελεστή δόμησης.

Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ κάλεσε την Πολιτεία να προχωρήσει τάχιστα στην εφαρμογή των εξαγγελθέντων μέτρων και στην θεσμοθέτηση των τακτικών επιθεωρήσεων για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της διατήρησης των ιστορικών κτηρίων.