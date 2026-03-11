Το 87% των προϊόντων που έχουν ανακληθεί ή απαγορευτεί συνεχίζουν να είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας και συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, η οποία γιορτάζεται στις 15 Μαρτίου κάθε έτους. Φέτος, το θέμα της Ημέρας θα επικεντρωθεί στην ασφάλεια των προϊόντων, ώστε οι καταναλωτές να είναι πλήρως προστατευμένοι και να μην διατρέχουν κινδύνους.

Ο Σύνδεσμος, επικαλούμενος έκθεση του ΟΟΣΑ, τονίζει ότι το 2025 καταγράφηκαν 4.671 προειδοποιήσεις στο ευρωπαϊκό σύστημα Safety Gate, αριθμός ρεκόρ από την αρχή της λειτουργίας του το 2003. Η αύξηση των προειδοποιήσεων είναι 13% σε σύγκριση με το 2024 και υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2022. Οι εθνικές αρχές προχώρησαν επίσης σε 5.794 ενέργειες, αυξημένες κατά 35% από το προηγούμενο έτος. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν την ενισχυμένη αποτελεσματικότητα του συστήματος και τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε ολόκληρη την ΕΕ και τον ΕΟΧ, χάρη και στον νέο Κανονισμό για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι η ασφάλεια των προϊόντων είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, συνδεδεμένο με την προστασία της ζωής και της υγείας. Ζητά τη ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων καταναλωτών στη χάραξη πολιτικής, ώστε οι αποφάσεις να βασίζονται σε πραγματικές ανάγκες και τεκμηριωμένες προτάσεις. Επιπλέον, ζητεί στενή συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και οργανώσεων καταναλωτών για να διασφαλιστεί η ασφάλεια σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής ενός προϊόντος.

Τα συστήματα ασφάλειας πρέπει να είναι διασυνοριακά και να αξιοποιούν σύγχρονα εργαλεία και καινοτομία. Ο Σύνδεσμος αναφέρει επίσης την ανάγκη για ενιαία παγκόσμια πρότυπα και ρυθμιστικά πλαίσια, προκειμένου να προστατεύεται αποτελεσματικά ο καταναλωτής.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών καλεί όλους τους φορείς και τις επιχειρήσεις να συνεισφέρουν στη δημιουργία μιας αγοράς στην οποία τα προϊόντα θα είναι ασφαλή και οι καταναλωτές θα αισθάνονται σίγουροι και προστατευμένοι.