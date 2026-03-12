Ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, δήλωσε ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη δοκιμασία, αλλά ταυτόχρονα και τη μεγαλύτερη ευκαιρία για την Κύπρο, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα τιμά τον κόπο μιας ζωής και θα στηρίζει το μέλλον των νέων. Ο Υπουργός ανέφερε τα παραπάνω κατά την ομιλία του στην 2η μέρα του 30ου παγκύπριου συνεδρίου της ΣΕΚ, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.

Ο κ. Μουσιούττας τόνισε τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και της ανάγκης για ρεαλισμό κατά τη συζήτηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Ο Υπουργός καθόρισε τον Ιούνιο 2026 ως ορόσημο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της κοινοβουλευτικής συζήτησης, ώστε η μεταρρύθμιση να τεθεί σε εφαρμογή το 2027.

Πρόκειται για «μετρήσιμη πολιτική δέσμευση», δήλωσε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι η εφαρμογή της απαιτεί συνεργασία και υπευθυνότητα από όλους. Ο κ. Μουσιούττας αναφέρθηκε επίσης στο ρόλο της ΣΕΚ, η οποία, όπως είπε, έχει συμβάλει καθοριστικά στην διαμόρφωση του κυπριακού κοινωνικού και εργασιακού κεκτημένου και ανέφερε ότι «ο κοινωνικός διάλογος είναι πυλώνας κοινωνικής ειρήνης, προόδου και συνοχής».

Για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ο Υπουργός χαρακτήρισε το θέμα ως «ναυαρχίδα» της κοινωνικής ατζέντας του Υπουργείου και ανέφερε ότι η μεταρρύθμιση θα αφορά την αξιοπρέπεια μετά από μια ζωή δουλειάς, την επάρκεια των συντάξεων, τη βιωσιμότητα του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τη δικαιοσύνη ανάμεσα στις γενιές και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο σύστημα.

Ο Υπουργός επεσήμανε ότι η σύνταξη είναι καθρέφτης κοινωνικής δικαιοσύνης και είναι θέμα αξιοπρέπειας για όλους, όχι μόνο για τους σημερινούς συνταξιούχους αλλά και για τους νέους που μπαίνουν σήμερα στην αγορά εργασίας. «Αν η νέα γενιά δεν έχει εμπιστοσύνη ότι το σύστημα θα είναι δίκαιο και βιώσιμο, υπονομεύεται η κοινωνική συνοχή», είπε ο κ. Μουσιούττας.

Ανέφερε επίσης ότι οι δημογραφικές εξελίξεις και οι μεταβολές στην αγορά εργασίας δημιουργούν πίεση στο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων, προσθέτοντας ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι η ανασφάλεια ή οι πρόχειρες λύσεις, αλλά ένα σύστημα πιο ανθεκτικό, διαφανές και δίκαιο.

Ο Υπουργός δήλωσε ότι ο στόχος είναι η ολοκλήρωση της συζήτησης μέχρι τον Ιούνιο του 2026, ώστε το νέο σύστημα να είναι πλήρως εφαρμόσιμο από τον Ιανουάριο του 2027.

Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και στην κατάθεση του νομοσχεδίου για τον κατώτατο μισθό, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός Μαρτίου. «Αυτές οι θεσμικές παρεμβάσεις συνδέονται άμεσα με την ενδυνάμωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων», σημείωσε ο Υπουργός.

Ο κ. Μουσιούττας κλείνοντας ανέφερε ότι το Υπουργείο αντιμετωπίζει τη ΣΕΚ ως «σοβαρό, θεσμικό και απαιτητικό εταίρο» στη μεγάλη εθνική προσπάθεια για την ολοκλήρωση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Προβληματισμός από τους συνέδρους για τις καθυστερήσεις στα επιδόματα και τις περικοπές συντάξεων

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι σύνεδροι εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τις καθυστερήσεις στην καταβολή επιδομάτων από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, καθώς και για την προτεινόμενη περικοπή υψηλών συντάξεων στο πλαίσιο της συζήτησης της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Ο Υπουργός συμφώνησε ότι χρειάζεται να βελτιωθεί η ταχύτητα παροχής επιδομάτων, επισημαίνοντας ότι η ψηφιοποίηση των επιδομάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2026.

Αναφορικά με τις περικοπές, ο Υπουργός εξήγησε ότι η συζήτηση είναι σε εξέλιξη και ότι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι ταμείο αλληλεγγύης και η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη βιωσιμότητά του και στη δικαιοσύνη προς όλους τους ασφαλισμένους.

ΚΥΠΕ