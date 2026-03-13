Πληγώνει την Κύπρο η εμπλοκή του ονόματος της χώρας στην κρίση που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή. Οι εικόνες με την πτώση του drone στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι, σε συνδυασμό με τις ξένες φρεγάτες που έφτασαν στη Λεμεσό, τα πολεμικά αεροσκάφη που ίπτανται στον εναέριο μας χώρο και τα καταφύγια που θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση πολέμου, έχουν κάνει το γύρο του κόσμου, δημιουργώντας κλίμα ανησυχίας και αναστάτωσης, το οποίο ήδη έχει επιπτώσεις στον τουρισμό.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκάλεσε προχθές Τετάρτη σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο να γίνει μια ανασκόπηση της κατάστασης και να ληφθούν άμεσα μέτρα, ώστε να αναστραφεί το κλίμα που έχει δημιουργηθεί και να δοθεί το μήνυμα ότι η ζωή στην Κύπρο συνεχίζεται κανονικά. Δύσκολο εγχείρημα ασφαλώς, ωστόσο είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδηθεί, δεδομένου ότι ο τουρισμός αποτελεί ατμομηχανή της κυπριακής οικονομίας και έναν από τους κλάδους που συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην πορεία ανάπτυξης.

Δυο μεγάλα αγκάθια

Αυτή τη στιγμή, δύο μεγάλα αγκάθια πληγώνουν τον τουριστικό κλάδο. Το ένα είναι οι ακυρώσεις οι οποίες καταγράφονται, όχι μόνο από τις χώρες της Μέσης Ανατολής όπως είναι το Ισραήλ, κάτι άλλωστε που είναι αναμενόμενο, αλλά και από ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θεωρούνται μεγάλες αγορές για την Κύπρο, όπως είναι για παράδειγμα, η Πολωνία, η Γερμανία και ασφαλώς το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ακυρώσεις των κρατήσεων αφορούν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου, κάτι που σημαίνει ότι η Κύπρος πιθανότατα θα χάσει το χαρτί των διακοπών του Πάσχα. Τόσο του Ορθόδοξου, όσο και του Καθολικού. Το δεύτερο, εξίσου ανησυχητικό αγκάθι, είναι ότι ο ρυθμός των κρατήσεων για το καλοκαίρι, είναι χαμηλότερος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η ανησυχητική διάσταση σε αυτό το κομμάτι, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κόσμος φαίνεται να φοβάται αυτή τη στιγμή να ταξιδέψει στο νησί μας και για το λόγο αυτό διστάζει να προχωρήσει σε κρατήσεις. Βέβαια, εφόσον οι πολεμικές συγκρούσεις ολοκληρωθούν σύντομα, δεν αποκλείεται να προκύψουν κρατήσεις σε κατοπινό στάδιο, οπότε και οι απώλειες θα μετριαστούν.

Στη σύσκεψη στο Προεδρικό, αποφασίστηκε όπως ξεκινήσει μια συντονισμένη εκστρατεία ενημέρωσης αναφορικά με την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα αυτή τη στιγμή και να επικοινωνηθεί το μήνυμα, ότι η Κύπρος παραμένει ένας ασφαλής και ελκυστικός τουριστικός προορισμός. Αυτό θα γίνει με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ενδεχομένως με τη συμβολή ενός οίκου από το εξωτερικό, ο οποίος θα ειδικεύεται στο κομμάτι της διαχείρισης κρίσεων. Την ίδια ώρα, αναμένεται να αξιοποιηθούν τόσο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και άλλα προωθητικά και διαφημιστικά μέσα, τα οποία ενδεχομένως να έχει ο κάθε ξενοδόχος ή τουριστικός πράκτορας στη διάθεση του.

Διευθετήσεις με εργαζόμενους

Συναφώς, ένα αίτημα των ξενοδόχων το οποίο έπεσε στο τραπέζι και το οποίο θα συζητηθεί πιο εκτεταμένα σε συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν άμεσα με τις συντεχνίες και το Υπουργείο Εργασίας, είναι να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις, ώστε οι ξενοδοχειακές μονάδες να λειτουργήσουν αυτή την περίοδο με μειωμένο προσωπικό. Στόχος από τη μια είναι να μην εκτοξευτεί το κόστος των ξενοδόχων σε μια δύσκολη περίοδο και από την άλλη, να δοθεί το μήνυμα ότι ο κλάδος λειτουργεί απρόσκοπτα και είναι έτοιμος να δεχτεί τουρίστες.