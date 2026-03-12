Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) συνήλθε χθες σε τακτική συνεδρία και συζήτησε την κατάσταση της κυπριακής οικονομίας μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Η ΟΕΒ επισημαίνει ότι η Κύπρος παραμένει ασφαλής και αξιόπιστος προορισμός για διεθνείς επενδύσεις, απρόσκοπτη επιχειρηματική δραστηριότητα και ποιοτικό τουρισμό. Η σταθερότητα και η ασφάλεια της οικονομίας είναι ύψιστη προτεραιότητα και συλλογικό καθήκον, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, η οποία έχει δοκιμαστεί σε δύσκολες συνθήκες τα τελευταία χρόνια, παραμένει ισχυρή. Η κυπριακή οικονομία έχει αποδείξει την ικανότητά της να αντέχει απέναντι σε κάθε είδους κρίσεις, είτε διεθνείς είτε περιφερειακές γεωπολιτικές αναταράξεις.

Ειδικότερα, οι κλάδοι της οικονομίας που σχετίζονται με την τουριστική βιομηχανία και οι επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα προς χώρες του Κόλπου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, όπως οι φαρμακοβιομηχανίες, αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ωστόσο, αυτές οι προκλήσεις θα αντιμετωπιστούν με σύνεση, ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα.

Η ΟΕΒ τονίζει ότι οι επιχειρήσεις στην Κύπρο συνεχίζουν να λειτουργούν με υπευθυνότητα, αποστέλλοντας ένα μήνυμα σταθερότητας στην οικονομία και τη χώρα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΕΒ απευθύνει έκκληση στους Κύπριους πολίτες να συμβάλουν στην αποσαφήνιση της πραγματικής εικόνας σχετικά με την ασφάλεια της Κύπρου και την εξάλειψη λανθασμένων εντυπώσεων που δημιουργήθηκαν διεθνώς κατά τις πρώτες ημέρες των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, προτείνεται να:

Ριχθούν οι τόνοι στον δημόσιο διάλογο.

στον δημόσιο διάλογο. Επαναληφθεί η συζήτηση για τα καθημερινά ζητήματα και τις δημιουργικές προτεραιότητες.

για τα καθημερινά ζητήματα και τις δημιουργικές προτεραιότητες. Επιστρέψουμε το ταχύτερο στην κανονικότητά μας.

Η ΟΕΒ ζητεί επίσης την άμεση αποκατάσταση του προγραμματισμού για συνεδριάσεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αναβληθεί λόγω υπερβολικής ανησυχίας για τον κίνδυνο. Η πρόταση αυτή θα υποβληθεί προσωπικά από τον Πρόεδρο της ΟΕΒ, Γιώργο Παντελίδη, σε συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στις Βρυξέλλες την Τετάρτη 18 Μαρτίου.

Η ΟΕΒ, εκ μέρους της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου, θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να διασφαλίσει την οικονομική σταθερότητα, να προστατεύσει την επιχειρηματική δραστηριότητα και να εξασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.