Σε 7.340 άδειες οικοδομής ανήλθε ο αριθμός των αδειών που εκδόθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, καταγράφοντας αύξηση 13,9% σε σύγκριση με τις 6.442 άδειες που είχαν εκδοθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η συνολική αξία των αδειών αυξήθηκε κατά 31,8%, ενώ το συνολικό εμβαδόν κατέγραψε άνοδο 35,3%. Παράλληλα, ο αριθμός των οικιστικών μονάδων που προβλέπεται να ανεγερθούν αυξήθηκε κατά 36,1%.

Σε ό,τι αφορά τον Νοέμβριο του 2025, εκδόθηκαν 850 άδειες οικοδομής, με τη συνολική αξία τους να φτάνει τα €382,9 εκατ. και το συνολικό εμβαδόν τις 333,4 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με βάση τις άδειες αυτές, προβλέπεται η ανέγερση 1.631 οικιστικών μονάδων.

Η Στατιστική Υπηρεσία υπενθυμίζει ότι από την 1η Ιουλίου 2024 η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ). Παράλληλα, οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».