Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, οι εργασίες του 30ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΕΚ, κατά τη διάρκεια του οποίου επανεκλέχθηκε η ηγεσία που θα χαράξει και θα προωθήσει την πολιτική του Κινήματος για την επόμενη τετραετία.

Στη θέση του Γενικού Γραμματέα επανεκλέχθηκε, χωρίς ανθυποψήφιο, ο Ανδρέας Φ. Μάτσας. Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας εκλέγηκε, επίσης χωρίς ανθυποψήφιο, ο Πανίκος Αργυρίδης, ο οποίος μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση του Γενικού Οργανωτικού της ΣΕΚ και αναλαμβάνει το αξίωμα μετά την αφυπηρέτηση του μέχρι πρότινος Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, Μιχάλη Μιχαήλ.

Στη θέση του Γενικού Οργανωτικού εκλέγηκε ο Γιάννης Τσουρής, ενώ Γενικός Ταμίας επανεκλέγηκε, χωρίς ανθυποψήφιο, ο Σάββας Κούλας. Τη θέση του Γραμματέα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων αναλαμβάνει ο Χαράλαμπος Αυγουστή, μετά την αφυπηρέτηση του Ελισσαίου Μιχαήλ.

Ο επανεκλεγείς Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Φ. Μάτσας, απευθυνόμενος προς τους συνέδρους, έστειλε το μήνυμα ότι η ΣΕΚ θα συνεχίσει, με τεκμηρίωση, συνέπεια, υπευθυνότητα και μεθοδικότητα, να διεκδικεί τα δικαιώματα των εργαζομένων και να παρεμβαίνει στην υλοποίηση πολιτικών που στόχο έχουν τη συνεχή βελτίωση των οφελημάτων τους.

Παράλληλα, οι σύνεδροι, ύστερα από εκτενή συζήτηση και ανάλυση, ενέκριναν το έγγραφο πολιτικής, το οποίο θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη των παρεμβάσεων και των πολιτικών διεκδικήσεων της ΣΕΚ σε σημαντικά εργασιακά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η ΣΕΚ θεωρεί ότι η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί ύψιστη εθνική και κοινωνική προτεραιότητα και υποστηρίζει λύση στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων και με προοπτική κοινωνικής και οικονομικής προόδου σε μια ενωμένη Κύπρο.

Στο επίκεντρο της πολιτικής της ΣΕΚ βρίσκεται η ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης και η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, ως βασικού εργαλείου προστασίας της εργασίας και της καταπολέμησης των ανισοτήτων και διασφάλισης αξιοπρεπών μισθών.

Παράλληλα, η ΣΕΚ προτάσσει την ανάγκη για συνολική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με κοινωνική δικαιοσύνη, ενίσχυση της κατώτατης σύνταξης, προστασία των χαμηλοσυνταξιούχων και ενίσχυση των τεσσάρων συνταξιοδοτικών πυλώνων.

Επιπρόσθετα η ΣΕΚ στηρίζει μια ισορροπημένη πολιτική απασχόλησης ξένων εργατών, η οποία να στηρίζεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, να αποτρέπει την κατάχρηση φθηνής εργασίας και να διασφαλίζει καθολική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων.

Παράλληλα, δίνει έμφαση στην αναβάθμιση της κοινωνικής πρόνοιας, στην αντιμετώπιση της

ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, στην ενίσχυση των χαμηλομεσαίων εισοδημάτων και στη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών κοινωνικής προστασίας με διαφάνεια και αξιοκρατία.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της αξιοπρέπειας στους χώρους εργασίας, με μηδενική ανοχή στην παρενόχληση και στις διακρίσεις, καθώς και η προώθηση ουσιαστικής ισότητας για τις γυναίκες εργαζόμενες, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη στήριξης της νεολαίας με ποιοτική απασχόληση, προσιτή στέγη, αναβάθμιση της κατάρτισης και ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στον κοινωνικό διάλογο και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η ΣΕΚ θέτει ψηλά στις προτεραιότητες της, τη δίκαιη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, με προγράμματα επανεκπαίδευσης, προστασία προσωπικών δεδομένων και ορθολογική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ώστε να αποφεύγονται αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση. Ταυτόχρονα, δίνει έμφαση στην ασφάλεια και υγεία στην εργασία, με ενίσχυση αυξανόμενων επιθεωρήσεων, αυστηροποίηση ποινών και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων.

Τέλος, η ΣΕΚ στηρίζει πολιτικές για το δημογραφικό, το στεγαστικό, το κυκλοφοριακό και το περιβάλλον, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων, την ανάπτυξη δημόσιων μεταφορών, την προσιτή κατοικία και πράσινες επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη θεσμικής αναβάθμισης του κοινωνικού διαλόγου και υποχρεωτικής διαβούλευσης πριν από σημαντικές μεταρρυθμίσεις, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στις αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον τους.

Εθνικό Πρόβλημα (Κυπριακό) Επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων Μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος Αναθεώρηση Στρατηγικής Απασχόλησης Ξένων Εργατών Αντιμετώπιση Βίας και Παρενόχλησης στους Χώρους Εργασίας Αναβάθμιση Συστημάτων Κοινωνικής Πρόνοιας Αντιμετώπιση Ακρίβειας και Κόστους Ζωής

8. Αναβάθμιση Κοινωνικού Διαλόγου

9. Δίκαιη Ψηφιακή Μετάβαση

10. Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

11. Δημογραφικό

12. Στεγαστικό

13. Κυκλοφοριακό

14 Κλιματική αλλαγή – Περιβάλλον

15. Νεολαία

16. Συνταξιούχοι

17. Γυναίκες Εργαζόμενες

18. Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Εργαζομένων

19. Η ΣΕΚ στηρίζει τον πολιτισμό και τα δικαιώματα των καλλιτεχνών

20. Ο Ευρωπαϊκός στόχος της ανταγωνιστικότητας επιτυγχάνεται μόνο με την ποιότητα στην εργασία και την κοινωνική συνοχή