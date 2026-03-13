Σε τρίωρη στάση εργασίας από τις 8:00 μέχρι τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου κατέρχονται οι εργαζόμενοι στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, διαμαρτυρόμενοι για τα σοβαρά προβλήματα που, όπως αναφέρουν, απασχολούν την ΑΗΚ και συνολικά τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Την απόφαση ανακοίνωσαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΗΚ με επιστολή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, την οποία έδωσαν στη δημοσιότητα. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι, εάν οι θέσεις της ΑΗΚ δεν εισακουστούν από την Πολιτεία, θα υπάρξει κλιμάκωση των μέτρων.

Στην επιστολή τους, οι συντεχνίες αναφέρουν ότι επιδεινώνεται η κατάσταση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, με αρνητικές συνέπειες τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την οικονομία, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στην έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού από το κράτος, αλλά και στην κωλυσιεργία και αδράνεια των αρμόδιων φορέων.

Όπως σημειώνουν, στις συναντήσεις που είχαν με το Διοικητικό Συμβούλιο υπήρχε συναντίληψη και ταύτιση απόψεων ως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΑΗΚ και ο τομέας ενέργειας. Προσθέτουν, ωστόσο, ότι παρά τις επισημάνσεις τους πως η Αρχή θα έπρεπε να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να προωθήσει λύσεις, τα ζητήματα παραμένουν άλυτα.

Οι συντεχνίες εκφράζουν ακόμη τη θέση ότι, αντί η Πολιτεία να επικεντρώνεται σε ενέργειες που θα διασφαλίζουν την επάρκεια ηλεκτρισμού, την ασφάλεια εφοδιασμού, τη στήριξη των καταναλωτών και την πρόσβαση σε φωτοβολταϊκά για όλους, επιλέγονται προτάσεις που, όπως υποστηρίζουν, αποδεικνύονται ανεδαφικές και οδηγούν σε αύξηση, αντί σε μείωση, του κόστους του ηλεκτρισμού.