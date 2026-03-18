Σε μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου εισδοχής των ασκούμενων δικηγόρων προχωρεί το Νομικό Συμβούλιο, με στόχο την ενίσχυση της πρακτικής κατάρτισης, την αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των νέων δικηγόρων και τη διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου και δίκαιου συστήματος αξιολόγησης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Νομικού Συμβουλίου, η δικηγορία στην Κύπρο μεταβάλλεται με γρήγορους ρυθμούς, υπό την επίδραση της τεχνολογίας, της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των υποθέσεων και της ανάγκης για άμεση και αποτελεσματική παροχή νομικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι το υφιστάμενο μοντέλο άσκησης, το οποίο βασίζεται εδώ και δεκαετίες κυρίως στη θεωρητική προσέγγιση και σε περιορισμένη πρακτική κατάρτιση, δεν ανταποκρίνεται πλέον πλήρως στις ανάγκες του σύγχρονου επαγγέλματος.

Η εφαρμογή του αναθεωρημένου πλαισίου θα αρχίσει την 1η Ιουλίου 2030. Μέχρι τότε θα ισχύσει μεταβατική περίοδος, κατά την οποία οι υφιστάμενοι ασκούμενοι, καθώς και όσοι εγγραφούν έως και τις 30 Ιουνίου 2030, θα συνεχίσουν να υπάγονται στο σημερινό σύστημα. Οι συγκεκριμένοι ασκούμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν την άσκηση και να επιτύχουν στα δέκα μαθήματα που ισχύουν σήμερα μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2032. Σε περίπτωση αποτυχίας, θα υπάγονται στο νέο σύστημα.

Με το νέο πλαίσιο, τα μαθήματα οργανώνονται σε πέντε θεματικές συνθέσεις: Δημόσιο Δίκαιο, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο και Δικονομία με Απόδειξη, Επιμέτρηση της Ποινής και Δεξιότητες Δικηγόρου, Αστικό Δίκαιο και Απόδειξη με Δεξιότητες Δικηγόρου, Κανονισμοί Πολιτικής Δικονομίας με Δεξιότητες Δικηγόρου, καθώς και Περί Δικαστηρίων Νόμος, Δικηγορική Δεοντολογία και Δεξιότητες Δικηγόρου.

Οι διαλέξεις θα διεξάγονται από τον Οκτώβριο έως το τέλος Απριλίου και θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Παράλληλα, θα μαγνητοσκοπούνται και θα αναρτώνται στην πλατφόρμα. Οι ασκούμενοι θα υποχρεούνται να παρακολουθούν τουλάχιστον το 70% των ζωντανών διαλέξεων, με δυνατότητα εξαίρεσης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος προς το Νομικό Συμβούλιο. Κατά την παρακολούθηση των ζωντανών μαθημάτων, η κάμερα θα πρέπει να παραμένει υποχρεωτικά ανοικτή.

Για όσους εγγράφονται μετά την έναρξη των διαλέξεων, προβλέπεται υποχρεωτική παρακολούθηση τουλάχιστον του 70% των μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων, καθώς και συμμετοχή σε μία τρίωρη διάλεξη ανά μάθημα για επίλυση αποριών κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου. Προϋπόθεση για συμμετοχή στις εξετάσεις θα είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού παρακολούθησης από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Οι εξεταστικές περίοδοι θα διεξάγονται κάθε Ιούνιο, Οκτώβριο και Φεβρουάριο, με βασική εξεταστική εκείνη του Ιουνίου. Οι εξεταστικές Οκτωβρίου και Φεβρουαρίου θα αφορούν όσους έχουν αποτύχει ολικώς ή μερικώς στις προηγούμενες εξετάσεις, εκτός ειδικών περιπτώσεων στις οποίες θα μπορεί να παρέμβει το Νομικό Συμβούλιο.

Το νέο σύστημα προβλέπει ότι ο ασκούμενος θα πρέπει να πετύχει και στα πέντε μαθήματα μέσα σε τρεις συνεχόμενες εξεταστικές, αρχίζοντας από την εξεταστική του Ιουνίου. Επιτυχία θα θεωρείται η εξασφάλιση τουλάχιστον 50% σε κάθε μάθημα. Σε περίπτωση επιτυχίας σε τρία μαθήματα, αυτά θα μπορούν να κατοχυρωθούν εφόσον ο μέσος όρος βαθμολογίας φθάνει το 60%, ενώ σε περίπτωση επιτυχίας σε τέσσερα μαθήματα θα κατοχυρώνονται ανεξαρτήτως βαθμού.

Αν ο ασκούμενος δεν πετύχει σε όλα τα μαθήματα εντός των τριών εξεταστικών, θα μπορεί να συνεχίσει την άσκησή του για ακόμη 12 μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα πρέπει να επανεξεταστεί και να επιτύχει σε όλα τα μαθήματα μέσα στις επόμενες τρεις συνεχόμενες εξεταστικές περιόδους. Αν και τότε δεν επιτύχει, η άσκησή του θα τερματίζεται και θα έχει δικαίωμα να επανέλθει έπειτα από δύο χρόνια, ξεκινώντας εκ νέου τη διαδικασία.

Παράλληλα, το Νομικό Συμβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει ειδικές διευθετήσεις σε περιπτώσεις όπως ατύχημα, σοβαρή ασθένεια ή πένθος, έπειτα από γραπτό και αιτιολογημένο αίτημα του ενδιαφερόμενου, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά και να υποβάλλεται εντός πέντε ημερών από τη στιγμή που προκύπτει η σχετική ανάγκη.

Πέραν της παρακολούθησης και των εξετάσεων, το νέο πλαίσιο καθιστά υποχρεωτική και την ολοκλήρωση πρακτικών εργασιών, ώστε οι ασκούμενοι να αποκτούν ουσιαστική εμπειρία από το πραγματικό δικηγορικό έργο. Ειδικότερα, θα πρέπει να διεκπεραιώνουν είτε έξι διαφορετικές εργασίες από σχετικό κατάλογο, είτε διπλάσιο αριθμό από τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες εργασιών. Η ολοκλήρωση αυτών των υποχρεώσεων θα επιβεβαιώνεται τόσο από τον ασκούμενο όσο και από τον δικηγόρο υπό τον οποίο πραγματοποιεί την άσκησή του.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, το Νομικό Συμβούλιο θα μπορεί να εκδίδει κατά καιρούς κανονισμούς και οδηγίες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νέου συστήματος, ενώ όπου απαιτείται νομοθετική ρύθμιση θα προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες.