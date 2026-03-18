Την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση της διεθνούς εικόνας της Κύπρου σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή υπογράμμισε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ), Δημήτρης Γεωργιάδης, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, επισημαίνοντας παράλληλα τα περιορισμένα περιθώρια παρέμβασης στο ενεργειακό κόστος και την ανάγκη δημοσιονομικής σύνεσης.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι τόσο κρατικοί αξιωματούχοι όσο και στελέχη της οικονομίας και της βιομηχανίας οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, ειδικά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ώστε να μεταφέρεται με σαφήνεια η πραγματική εικόνα της χώρας ως ασφαλούς προορισμού.

Όπως προειδοποίησε, δηλώσεις ή εικόνες που συνδέονται με πολεμικά πλοία ή στρατιωτικές βάσεις είναι δυνατό να δημιουργήσουν αίσθημα ανασφάλειας στο εξωτερικό, ακόμη και χωρίς αυτό να αποτελεί την πρόθεση όσων τις διατυπώνουν ή τις προβάλλουν.

Αναφερόμενος στις άμεσες ενέργειες που θα πρέπει να εξετάσει η κυβέρνηση, σημείωσε ότι πρώτη προτεραιότητα είναι να σταλεί, με τη συνδρομή επαγγελματιών και όχι κατ’ ανάγκη μέσω διαφημιστικής καμπάνιας, σαφές μήνυμα προς τις χώρες προέλευσης επισκεπτών ότι η Κύπρος παραμένει ασφαλής.

Δεύτερη προτεραιότητα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η άμεση προετοιμασία για εναλλακτικά σενάρια σε περίπτωση παράτασης ή επιδείνωσης της κρίσης, ώστε να υπάρχουν έτοιμα σχέδια αντίδρασης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη διατήρηση των αεροπορικών συνδέσεων, τονίζοντας ότι αν οι αεροπορικές εταιρείες μειώσουν ή αποσύρουν πτήσεις, δεν είναι εύκολο να τις επαναφέρουν ακόμη και αν οι συνθήκες βελτιωθούν, καθώς τα αεροσκάφη ενδέχεται να έχουν ήδη τοποθετηθεί σε άλλα δρομολόγια.

Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, ο πρόεδρος του ΣΟΑΚ ανέφερε ότι η Κύπρος δεν προχώρησε εγκαίρως σε κινήσεις που θα επέτρεπαν μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή σε παρεμβάσεις που θα οδηγούσαν σε μείωση του κόστους, ενώ ούτε η έλευση φυσικού αερίου υλοποιήθηκε έγκαιρα.

Ως αποτέλεσμα, όπως είπε, τα περιθώρια αντίδρασης σήμερα είναι περιορισμένα. Εξήγησε ότι το βασικό εργαλείο που απομένει είναι η φορολογία, προσθέτοντας όμως ότι η εμπειρία δείχνει πως τέτοιου είδους μέτρα έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα και δεν αποδίδουν πάντοτε τα αναμενόμενα.

Σημείωσε ακόμη ότι ουσιαστικές μειώσεις στους φόρους κατανάλωσης, σε βαθμό που να έχουν αισθητό αποτέλεσμα για τους πολίτες, μπορεί να δημιουργήσουν δημοσιονομικά προβλήματα, χωρίς να προσφέρουν το επιθυμητό όφελος στον βαθμό που επιδιώκεται.

Κατά τον ίδιο, οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας έχουν ευρύτερες επιπτώσεις σε όλη την οικονομία, επηρεάζοντας όχι μόνο τον πληθωρισμό αλλά και το κόστος μετακίνησης, περιλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων για τους τουρίστες που επιλέγουν την Κύπρο.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης ανέδειξε και ορισμένες στρατηγικές ευκαιρίες για τη χώρα. Όπως ανέφερε, η Κύπρος θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο, ενώ θα μπορούσε επίσης να εξετάσει την ανάπτυξη διαμετακομιστικού εμπορίου μέσω βελτίωσης των υποδομών σε λιμάνια και αεροδρόμια.

Εξήγησε ότι τέτοιες επενδύσεις μπορούν να έχουν και ευρύτερα οφέλη, καθώς η ενίσχυση της συνδεσιμότητας θα προσφέρει περισσότερες επιλογές μεταφοράς και χαμηλότερο κόστος. Πρόσθεσε ότι η ευκολία πρόσβασης αποτελεί βασικό κριτήριο για μεγάλες διεθνείς εταιρείες που εξετάζουν ενδεχόμενη μεταφορά των κεντρικών τους γραφείων στην Κύπρο.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη τέτοιων υποδομών απαιτεί πολυετή προσπάθεια και πολύ καλό σχεδιασμό.

Σε σχέση με τις ξένες επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, ανέφερε ότι τα βασικά πλεονεκτήματα της Κύπρου, όπως το φορολογικό καθεστώς και η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένουν ισχυρά. Όπως είπε, το κρίσιμο είναι να μη δημιουργηθούν περιστατικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πανικό ή αίσθημα ανασφάλειας.

Εκτίμησε ακόμη ότι όσοι βρίσκονται ήδη στην Κύπρο και παρακολουθούν την κατάσταση, ιδιαίτερα μετά την πάροδο ορισμένων ημερών, δεν αναμένεται να αισθανθούν απειλή σε βαθμό που να επηρεαστεί αρνητικά η εικόνα της χώρας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η διατήρηση καλών σχέσεων με όλους αποτελεί διαχρονικό πλεονέκτημα για την Κυπριακή Δημοκρατία και μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν.

Αναφερόμενος στα μέτρα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της οικονομίας, ο πρόεδρος του ΣΟΑΚ τόνισε την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στη διαχείριση των δημόσιων δαπανών, επισημαίνοντας ότι δεν θα πρέπει να συνεχιστεί η αύξηση των ανελαστικών δαπανών.

Όπως ανέφερε, το κρατικό μισθολόγιο βρίσκεται ήδη σε υψηλά επίπεδα και έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, γεγονός που, όπως είπε, επιβάλλει προσεκτικούς χειρισμούς για να μην ενισχυθεί περαιτέρω αυτή η τάση.

Τέλος, προειδοποίησε ότι τα δημοσιονομικά πλεονάσματα δεν θα πρέπει να θεωρούνται μόνιμα, ούτε να κατευθύνονται σε επιδόματα, φοροελαφρύνσεις ή επιδοτήσεις που ενδέχεται να αποδειχθούν μη βιώσιμα σε περίπτωση επιβράδυνσης της οικονομίας, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου εξωγενείς παράγοντες μπορούν εύκολα να ανατρέψουν τα δεδομένα.