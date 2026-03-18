Έντονο ενδιαφέρον, το μεγαλύτερο στα χρονικά, από διεθνή επενδυτικά ταμεία προσέλκυσε η Τράπεζα Κύπρου κατά τη χθεσινή συμμετοχή της στο Morgan Stanley European Financial Conference στο Λονδίνο, σύμφωνα με πηγές από την Τράπεζα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 30 συναντήσεις με επενδυτικά ταμεία από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε μία ημέρα, με τη συμμετοχή 5 έως 6 επενδυτικών οργανισμών σε κάθε συνάντηση.

Ανάμεσα τους ονόματα των επενδυτικών ταμείων που συμμετείχαν στις επαφές ήταν μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί όπως Wellington, Allied Bernstein, Fidelity, Τ Rowe Price που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια αρκετών δισεκατομμυρίων.

Οι επενδυτές εμφανίζονται ιδιαίτερα θετικοί για την τρέχουσα επίδοση της Τράπεζας Κύπρου, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά turnaround στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο, ενώ τη συγκαταλέγουν μεταξύ των καλύτερα κεφαλαιοποιημένων τραπεζών στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με πηγές από την τράπεζα, η συζήτηση με αυτά τα funds επικεντρώθηκε στο επιχειρηματικό πλάνο της τράπεζας για τα επόμενα χρόνια επειεδή συνδυάζει υψηλή κεφαλαιοποίηση, υψηλή ρευστότητα , καλή κερδοφόρα και ελκυστική μερισματική πολιτική κάτι που οι επενδυτές θεωρούν εξαιρετικό συνδυασμό .

Οι στόχοι για τα μερίσματα που ανακοίνωσε πρόσφατα η τράπεζα κρίνονται πολύ ελκυστικά και σημαντικά ψηλότερα από τους στόχους άλλων τραπεζών της περιοχής.

Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν έγιναν σχεδόν καθόλου ερωτήσεις για τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι επενδυτές βλέπουν ότι πλέον η αυξημένη αβεβαιότητα στα γεωπολιτικά είναι η νέα κανονικότητα αλλά θεωρούν ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι καλά κεφαλαιοποιημένες και μπορούν να διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα.

Οι επενδυτές αντιλαμβάνονται ότι γεωγραφικά η Κύπρος είναι κοντά στην περιοχή της Μ. Ανατολής αλλά θεωρούν ότι η τράπεζα και η οικονομία είναι σε πολύ καλή κατάσταση και βλέπουν ότι η Κύπρος μπορεί στο μεσοπρόθεσμο διάστημα να επωφεληθεί από την κατάσταση στην περιοχή.