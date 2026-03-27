Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) επαναλαμβάνει την ανάγκη για ουσιαστική συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια, μετά το πρόσφατο περιστατικό κατάρρευσης πλάκας οροφής σε υπό ανέγερση οικοδομή στη Λεμεσό, κατά τη διάρκεια εργασιών σκυροδέτησης. Το συμβάν αναδεικνύει τις αδυναμίες που προκύπτουν όταν κρίσιμα στοιχεία της κατασκευαστικής διαδικασίας, όπως οι προσωρινές κατασκευές, και ιδιαίτερα οι ξυλότυποι και οι υποστυλώσεις, δεν αντιμετωπίζονται με την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και προσοχή.

Το ΕΤΕΚ υπενθυμίζει ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καθορίζει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις όλων των συντελεστών του έργου και ενσωματώνει τις αρχές της πρόληψης από τη φάση του σχεδιασμού. Η συμμόρφωση με την κυπριακή νομοθεσία και τις σχετικές πρόνοιες δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά ουσιαστική προϋπόθεση για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Η μελέτη στήριξης ξυλοτύπων και άλλων προσωρινών κατασκευών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και απαιτείται σύμφωνα με τις Ελάχιστες Προδιαγραφές των Κανονισμών που ρυθμίζουν τα θέματα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το 60% των ατυχημάτων σε εργοτάξια στην Κύπρο και στην Ευρώπη συνδέεται με παραλείψεις ή ελλείψεις πριν την έναρξη των εργασιών, κατά το στάδιο της μελέτης και της διαδικασίας των προσφορών. Ταυτόχρονα, σημαντικό ποσοστό των ατυχημάτων οφείλεται σε ελλιπή επίβλεψη και έλεγχο των απαιτούμενων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων.

Η ΕΤΕΚ τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί το εκπαιδευτικό πλαίσιο και η πιστοποίηση του προσωπικού που συμμετέχει στις εργασίες ξυλοτύπων και προσωρινών κατασκευών. Ο έλεγχος της επάρκειας των προσωρινών κατασκευών πρέπει να καλύπτει το σύνολο της διαδικασίας, από τον σχεδιασμό μέχρι την τοποθέτηση, την επίβλεψη, τη χρήση και την αποξήλωση.

Η ουσιαστική βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στον κατασκευαστικό τομέα προϋποθέτει τη συνειδητή δέσμευση όλων των εμπλεκομένων, με έμφαση στην επαρκή εκπαίδευση, την τεχνική επάρκεια και την επαγγελματική ευθύνη. Τα θέματα ασφάλειας και υγείας οφείλουμε να τα αντιμετωπίζουμε ισότιμα με τα ζητήματα ποιότητας και κόστους, ενώ η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και η καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης αποτελούν το ελάχιστο απαιτούμενο πλαίσιο.

Το ΕΤΕΚ, από το 2019, είναι επίσημος εταίρος της παγκόσμιας εκστρατείας Vision Zero, προωθώντας την ενίσχυση της κουλτούρας πρόληψης στον κατασκευαστικό τομέα, με στόχο τη σταδιακή εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων. Η στρατηγική Vision Zero περιλαμβάνεται στον δεύτερο στόχο του Στρατηγικού Πλαισίου της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2021–2027 και αποτελεί πλέον στόχο για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.