Για άνιση μεταχείριση των καταναλωτών πετρελαίου θέρμανσης κάνει λόγο ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, αντιδρώντας στην απόφαση για μείωση του συντελεστή φόρου κατανάλωσης μόνο στα καύσιμα κίνησης κατά 8,3 σεντ το λίτρο από την 1η Απριλίου έως το τέλος Ιουνίου 2026.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να συμπεριλάβει άμεσα και το πετρέλαιο θέρμανσης στο μέτρο του μειωμένου συντελεστή, υποστηρίζοντας ότι η εξαίρεσή του δεν δικαιολογείται. Όπως αναφέρει, οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης υφίστανται ήδη σημαντικές επιβαρύνσεις, την ώρα που οι τιμές καταγράφουν έντονη άνοδο.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, από την 1η Μαρτίου έως και τις 29 Μαρτίου 2026, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 32 σεντ το λίτρο, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα καταγραφούν και νέες αισθητές αυξήσεις.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ακόμη ότι η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης παραμένει σημαντική και κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, όπου η χρήση του συνεχίζεται έως και τα μέσα Μαΐου. Με βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, η μέση μηνιαία κατανάλωση για το συγκεκριμένο τρίμηνο ανέρχεται σε 2.549 τόνους.

Όπως σημειώνεται, η συνολική κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης από τα πρατήρια πετρελαιοειδών κατά τους μήνες Απρίλιο έως Ιούνιο διαμορφώνεται επίσης στους 2.549 τόνους ανά μήνα, στοιχείο που, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, καταδεικνύει ότι το προϊόν εξακολουθεί να καλύπτει ουσιαστικές ανάγκες νοικοκυριών και δεν θα έπρεπε να εξαιρεθεί από τη φορολογική ελάφρυνση.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών ζητά από την κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφασή της, τονίζοντας ότι η στήριξη θα πρέπει να καλύπτει ισότιμα όλους τους καταναλωτές που επηρεάζονται από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.