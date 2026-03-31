Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ανήλθε τον Φεβρουάριο του 2026 στις 122,9 μονάδες με βάση το 2021=100, καταγράφοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2026 και ετήσια άνοδο 1,1% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 ο δείκτης σημείωσε συνολική αύξηση 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σε μηνιαία βάση, τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο, ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων, καθώς και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών. Αντίθετα, στη μεταποίηση καταγράφηκε αύξηση 0,3%, ενώ στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σημειώθηκε μείωση 0,3%.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, αυξήσεις καταγράφηκαν σε όλους τους βασικούς τομείς της βιομηχανίας. Ειδικότερα, στα μεταλλεία και λατομεία η άνοδος έφθασε το 4,4%, στη μεταποίηση το 1,2%, στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών επίσης το 1,2%, ενώ στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος η αύξηση διαμορφώθηκε στο 0,5%.

Σε επίπεδο μεταποιητικών κλάδων, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στην κατασκευή επίπλων και σε άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες, καθώς και στην επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού, με ποσοστό 6,3%. Ακολούθησαν η κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με άνοδο 2,9%, καθώς και η κατασκευή μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών με αύξηση 1,1%.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης η παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων με 0,9% και η βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού με 0,8%.

Αντίθετα, μειώσεις καταγράφηκαν στην παραγωγή βασικών μετάλλων και την κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, όπου ο δείκτης υποχώρησε κατά 0,3%, καθώς και στην κατασκευή χαρτιού, προϊόντων από χαρτί και στις εκτυπώσεις, με πτώση 0,1%.

Η εικόνα του Φεβρουαρίου δείχνει ότι οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία συνέχισαν να κινούνται ήπια ανοδικά, με τη μεταποίηση να αποτελεί τον βασικό μοχλό της ετήσιας αύξησης.