Η Επιτροπή του ΣΟΔΑΠ απαντά με σημερινή της ανακοίνωση στις καταγγελίες που απευθύνουν τα τέσσερα παυθέντα μέλη της, επικαλούμενα και τον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών. Ο ΣΟΔΑΠ καταγγέλλει τον Έφορο ότι προσπάθησε ανεπιτυχώς σε συνεργασία με τα τέσσερα παυθέντα μέλη της Επιτροπής του Οργανισμού να ακυρώσει την Γενική Συνέλευση της 18ης Ιανουαρίου, καθώς και τα τέσσερα μέλη για ανυπόστατες και ατεκμηρίωτες αναφορές.

Η παύση των τεσσάρων, αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΟΔΑΠ, έγινε με το συντριπτικό 97% των μελών κατά την ειδική Γενική Συνέλευση για την ενοικίαση του τεμαχίου-φιλέτου του Οργανισμού στην Κάτω Πάφο. Ο Έφορος δεν ήταν αμερόληπτος και ουδέτερος στην απόφασή του, αφού η Γενική Συνέλευση ζήτησε την απομάκρυνσή του με επιστολή τόσο στον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας όσο και στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποκαλύπτει η ανακοίνωση.

Τόσο οι 4 παυθέντες όσο και ο Έφορος δεν αποδέχτηκαν την απόφαση της πλειοψηφίας της Επιτροπείας, των δύο Γενικών Συνελεύσεων ημερομηνίας 13/04/25 και 18/01/26, την έκθεση της έρευνας της Revita, που ο ίδιος ο Έφορος διόρισε, καθώς και τις οδηγίες του αρμοδίου τέως Υπουργού Ενέργειας να προχωρήσει ο ΣΟΔΑΠ με την σύναψη της συμφωνίας μίσθωσης του τεμαχίου της Κάτω Πάφου, για λόγους τους οποίους μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν, επισημαίνεται.

Με τις διάφορες έκνομες πράξεις τους, οι 4 παυθέντες πάντοτε σε πλήρη συνεργασία και επικοινωνία με το Γραφείο του Εφόρου, στέρησαν από τον Οργανισμό ενοίκια 2 ετών με το ποσό του 1.6 εκατομμυρίου ευρώ, για το οποίο ο ΣΟΔΑΠ θα κινηθεί νομικά εναντίον τους, για αποζημιώσεις, επισημαίνει η ανακοίνωση.

Ο Έφορος για 9 χρόνια, που ο ΣΟΔΑΠ δεν είσπραττε ενοίκια από την προηγούμενη μίσθωση, δεν έκανε τίποτα παρά μόνο όταν βρέθηκε λύση, σε συνεργασία με τους 4 παυθέντες, προσπάθησε να σταματήσει τη συμφωνία, αναφέρει η Επιτροπή του Οργανισμού, υποστηρίζοντας ότι οι 4 παυθέντες ενεργούσαν πάντοτε ενάντια των συμφερόντων του.

Ο ΣΟΔΑΠ έχει ήδη προχωρήσει σε ιεραρχική προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, καταλήγει η ανακοίνωση, καταλογίζοντας στον Έφορο έλλειψη δέουσας έρευνας, χρηστής διοίκησης και αμερόληπτης προσέγγισης.

Στο μεταξύ οι τέσσερις παυθέντες της Επιτροπής του ΣΟΔΑΠ δίνουν αύριο διάσκεψη Τύπου στην Πάφο για να παραθέσουν τις θέσεις τους επί του θέματος.