Τις μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του τομέα ανάπτυξης γης και την επιτάχυνση αδειοδοτήσεων παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, στο πλαίσιο του 16ου Nicosia Economic Congress, δίνοντας έμφαση και στην προσιτή κατοικία.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η Κυβέρνηση προωθεί ένα συνεκτικό πλαίσιο αλλαγών για τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου, διαφανούς και φιλικού προς τον πολίτη και τον επενδυτή περιβάλλοντος, επισημαίνοντας ότι ο τομέας ανάπτυξης γης αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας.

Κεντρικός άξονας των μεταρρυθμίσεων είναι η απλοποίηση και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων. Όπως σημείωσε, η εφαρμογή της ταχείας αδειοδότησης ήδη αποδίδει, καθώς περισσότερες από 2.100 αιτήσεις για μικρές αναπτύξεις ολοκληρώθηκαν εντός 40 εργάσιμων ημερών, ενώ 660 αιτήσεις για πολυκατοικίες εξετάστηκαν εντός 80 ημερών, έναντι καθυστερήσεων που στο παρελθόν ξεπερνούσαν το ένα έτος.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, η νέα διαδικασία συμβάλλει στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών και στην αποσυμπίεση των τιμών, εκτιμώντας ότι περισσότερα από 5.800 νοικοκυριά θα καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες νωρίτερα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας στη στέγαση. Μέσω πολεοδομικών κινήτρων και αυξημένου συντελεστή δόμησης έως 45%, αναμένεται η δημιουργία πέραν των 2.500 νέων μονάδων την επόμενη διετία, εκ των οποίων περίπου 400 θα διατεθούν ως προσιτή κατοικία.

Παράλληλα, προωθούνται μεταρρυθμίσεις στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη δημιουργία πιο αξιόπιστου επενδυτικού περιβάλλοντος. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν ψηφιοποίηση διαδικασιών, αναθεώρηση τελών και νέα πλαίσια συνεργασίας με ιδιώτες εκτιμητές, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις για τα διατηρητέα κτήρια, οι οποίες περιλαμβάνουν ταχεία αδειοδότηση, αύξηση του αναγνωρισμένου κόστους αποκατάστασης και δημιουργία ενιαίου σημείου εξυπηρέτησης, με στόχο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναζωογόνηση ιστορικών περιοχών.

Καταλήγοντας, ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι η επιτυχία των μεταρρυθμίσεων προϋποθέτει τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, επισημαίνοντας ότι οι πολιτικές αξιολογούνται διαρκώς και προσαρμόζονται, με στόχο τη διατήρηση της δυναμικής του κλάδου και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.