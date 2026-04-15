Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής τίθενται την Πέμπτη πέντε αναπομπές νόμων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, που αφορούν ζητήματα ενέργειας, καταναλωτών, εκπαίδευσης και διαφάνειας στον δημόσιο τομέα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αναπομπή του τροποποιητικού νόμου για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τον οποίο προβλέπεται όπως το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει, μέσω διατάγματος, τον τρόπο αποζημίωσης της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αυτοκαταναλωτές. Παράλληλα, προβλέπεται η επανέκδοση σχεδίου στήριξης για παραγωγή ενέργειας για ιδία κατανάλωση, το οποίο έληξε στο τέλος του 2025.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει ότι η ρύθμιση επιβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο την υποχρέωση καθορισμού τρόπου αποζημίωσης, δημιουργώντας δημοσιονομική επιβάρυνση. Όπως αναφέρεται, η μόνη εύλογη ερμηνεία είναι ότι το σχετικό κόστος θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, γεγονός που εγείρει ζητήματα αντισυνταγματικότητας.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο νόμος παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, καθώς η νομοθετική εξουσία παρεμβαίνει σε αρμοδιότητες της εκτελεστικής, τόσο ως προς τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού όσο και ως προς την υποχρέωση επανέκδοσης σχεδίου στήριξης για την αυτοπαραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι εισάγεται στοιχείο αναδρομικότητας, αφού επηρεάζονται καθεστώτα στήριξης που είχαν ήδη εκδοθεί, με την κυβέρνηση να εγείρει επιφυλάξεις ως προς τη συμβατότητα της ρύθμισης με το συνταγματικό πλαίσιο.

Στην ίδια συνεδρία αναμένεται να εξεταστεί και η αναπομπή του «περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμου του 2026», που αφορά την ενίσχυση του πλαισίου κατά των καταχρηστικών ρητρών. Ο νόμος, που είχε ψηφιστεί στις 26 Μαρτίου, προνοεί όπως συμβάσεις που συνήφθησαν πριν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του 2021 εξετάζονται με βάση τις πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας, επεκτείνοντας την προστασία των δανειοληπτών.

Ωστόσο, στην αναπομπή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει ότι η ρύθμιση εισάγει αναδρομικότητα, επηρεάζοντας υφιστάμενα συμβατικά δικαιώματα, ενώ εγείρει ζητήματα συνταγματικότητας και συμβατότητας με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Παράλληλα, αναφέρει ότι ενδέχεται να παραβιάζεται η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων και ότι δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα και αναλογικότητα της παρέμβασης.

Στην ίδια συνεδρία της Ολομέλειας αναμένεται να τεθεί και η αναπομπή του «περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2026», που αφορά τη φύλαξη και επίβλεψη των μαθητών της δημοτικής εκπαίδευσης πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αιτιολογεί την απόφασή του επικαλούμενος, κυρίως, ζητήματα συνταγματικότητας. Όπως αναφέρει, οι ρυθμίσεις του νόμου επεμβαίνουν στην αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς μεταφέρουν στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ευθύνη που αφορά διοικητικής φύσεως ζητήματα, τα οποία ήδη ρυθμίζονται μέσω κανονισμών του Υπουργικού Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, εγείρεται θέμα παραβίασης της αρχής της διάκρισης των εξουσιών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο νόμος θεωρείται πρακτικά ανεφάρμοστος, καθώς δεν καθορίζεται ο τρόπος υλοποίησης της επίβλεψης, ενώ προκύπτουν σοβαρά ζητήματα στελέχωσης και λειτουργικού κόστους για εκατοντάδες σχολικές μονάδες. Στην επιστολή του ο Πρόεδρος αναφέρει επίσης ότι η εφαρμογή των διατάξεων συνεπάγεται αυξημένες δημόσιες δαπάνες, χωρίς να υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό, γεγονός που ενδέχεται να παραβιάζει το Σύνταγμα.

Παράλληλα, ενώπιον του σώματος τίθεται η αναπομπή του τροποποιητικού νόμου για τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, ο οποίος προβλέπει απαγόρευση τερματισμού των υπηρεσιών εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου για λόγους πλεονασμού.

Ο Πρόεδρος ανέπεμψε επίσης τον νόμο για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου, κρίνοντας ότι η βασική του πρόνοια –η απαγόρευση τερματισμού υπηρεσιών λόγω πλεονασμού– είναι αντισυνταγματική.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της αναπομπής, η ρύθμιση επαναφέρει ουσιαστικά διάταξη που είχε ήδη κριθεί αντισυνταγματική από το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου το 2023, ενώ ταυτόχρονα παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, καθώς η Βουλή παρεμβαίνει σε αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας ως εργοδότη.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ο νόμος επεμβαίνει στους όρους εργοδότησης και στις συμβάσεις των εκπαιδευτικών, περιορίζοντας την ελευθερία του συμβάλλεσθαι, ενώ συγκρούεται με υφιστάμενη νομοθεσία για τον τερματισμό απασχόλησης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστηρίζει επίσης ότι η πρόνοια ενδέχεται να επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά, αφού αποκλείει απολύσεις ακόμη και σε περιπτώσεις πλεονασμού, κατά παράβαση του Συντάγματος ως προς την αύξηση δαπανών.

Θα εξεταστεί επίσης η αναπομπή του νόμου που αφορά τον έλεγχο της ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και υπαλλήλους, με πρόνοιες για υποχρεωτική εξαμηνιαία δήλωση συμμόρφωσης προς την αρμόδια ανεξάρτητη επιτροπή, καθώς και ενημέρωσή της σε περίπτωση ουσιωδών μεταβολών.

