Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε χθες τη Βουλή ότι αναπέμπει τον νόμο που ψηφίστηκε μέσα στον Μάρτιο, μετά από πρόταση νόμου του βουλευτή ΔΗΚΟ Μιχάλη Γιακουμή, για αποζημίωση από το κράτος, μέσω διατάγματος, των πλεονασμάτων ενέργειας από οικιακά και μικρά εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει στην επιστολή του προς την πρόεδρο της Βουλής τους λόγους για τους οποίους ο εν λόγω νόμος πρέπει να επανεξεταστεί από τη Βουλή, καθώς εντοπίζονται σε αυτόν αντισυνταγματικές πρόνοιες.

Κατά κύριο λόγο, ο κ. Χριστοδουλίδης σημειώνει ότι «όπως σαφώς αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 49 του υπό αναπομπή νόμου, επιβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο νομοθετική υποχρέωση να καθορίσει, με την έκδοση διατάγματος, τρόπο αποζημίωσης των πλεονασμάτων ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται από συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας, στο πλαίσιο καθεστώτος στήριξης που εκδίδεται ή είχε εκδοθεί στο παρελθόν.

»Ο υπό αναπομπή νόμος αποσκοπεί στην αποζημίωση των πλεονασμάτων, αντί στην εκκαθάριση τους, με τρόπο που δεν επιβαρύνει, άμεσα ή έμμεσα, τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, δεν μετακυλίεται στους τελικούς καταναλωτές, δεν ενσωματώνεται στο κόστος του ηλεκτρικού συστήματος και δεν ανακτάται μέσω ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τους πιο πάνω περιορισμούς που θέτει το εδάφιο (1) του νέου άρθρου 49 του υπό Αναπομπή Νόμου», τονίζει ο Πρόεδρος, «αναφορικά με το κόστος αποζημίωσης των πλεονασμάτων, συνάγεται ότι οι οποιεσδήποτε αποζημιώσεις δεν δύναται να προκύπτουν μέσα από τους μηχανισμούς της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού. Κατά συνέπεια, και παρά το γεγονός ότι δεν υφίσταται ρητή σχετική πρόβλεψη στον υπό αναπομπή νόμο, η μόνη εύλογη ερμηνεία της εν λόγω διάταξης, είναι ότι το κόστος αυτό θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό», κάτι που δεν είναι συμβατό με το σύνταγμα (άρθρο 80).

Σε άλλο σημείο της επιστολής εντοπίζει ασυμβατότητα με νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου στο άρθρο 49(1) του υπό αναπομπή νόμου, το οποίο επιβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο όπως καθορίσει καθεστώς αποζημίωσης των πλεονασμάτων ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο καθεστώτος στήριξης το οποίο εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του υπό Αναπομπή Νόμου.

«Με τη συμπερίληψη στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω εδαφίου, καθεστώτος στήριξης που έχει εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του υπό Αναπομπή Νόμου, προσδίδεται αναδρομικότητα στον υπό Αναπομπή Νόμο. Σε σχέση με την αρχή της αναδρομικότητας, σύμφωνα με την νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η πρόσδοση αναδρομικής ισχύος σε νομοθέτημα, είναι μεν παραδεκτή αλλά όχι επιθυμητή».

Ο Πρόεδρος σημειώνει ακόμα ότι ο υπό αναπομπή Νόμος «καταστρατηγεί την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, αφού η νομοθετική εξουσία επεμβαίνει στην άσκηση των εξουσιών της εκτελεστικής εξουσίας και συγκεκριμένα του Υπουργικού Συμβουλίου».