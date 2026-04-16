Την εξουσιοδότηση του Bureau Veritas για τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο της ρύθμισης που αφορά το εμπόριο χαλλουμιού μέσω της Πράσινης Γραμμής ανακοίνωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, επισημαίνοντας ότι η σχετική απόφαση λήφθηκε στις 6 Απριλίου 2026, έπειτα από καθυστέρηση περίπου πέντε ετών.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το γραφείο του Bureau Veritas στο Παρίσι ορίστηκε ως ο αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπει η σχετική ρύθμιση για το εμπόριο του προϊόντος μέσω της Πράσινης Γραμμής.

Η νομοθεσία για την κατοχύρωση του χαλλουμιού ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), καθώς και η απόφαση εφαρμογής που επιτρέπει τη διακίνησή του μέσω της Πράσινης Γραμμής, είχαν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Απριλίου 2021.

Ο Έρχιουρμαν ανέφερε ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση των επόμενων σταδίων, την άρση των εμποδίων που εξακολουθούν να υπάρχουν και την πραγματική έναρξη του εμπορίου το συντομότερο δυνατό.

Όπως σημείωσε, το χαλλούμι αποτελεί σημαντικό μέρος της κοινής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της Κύπρου, προσθέτοντας ότι η δίκαιη και ισότιμη αξιοποίησή του μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος τόσο των Τουρκοκυπρίων όσο και των Ελληνοκυπρίων.

