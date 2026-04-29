Πτώση 2,4% κατέγραψε τον Φεβρουάριο του 2026 ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, υποχωρώντας στις 108,4 μονάδες, με βάση το 2021=100, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, η μείωση οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση που καταγράφηκε στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, όπου η παραγωγή μειώθηκε κατά 12,7%.

Στον τομέα της μεταποίησης σημειώθηκε μείωση 1,2%, ενώ πτώση 2,1% καταγράφηκε και στα μεταλλεία και λατομεία. Αντίθετα, θετική μεταβολή 4,7% παρουσίασε ο τομέας παροχής νερού και ανάκτησης υλικών.

Στη μεταποίηση, οι σημαντικότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με 5,5%, στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, με 3,3%, και στη βιομηχανία ξύλου, με 2,4%.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων, με πτώση 8%, στην κατασκευή μηχανημάτων, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, με 7,4%, και στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών και ειδών ένδυσης, με 5,4%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, ο δείκτης παρουσίασε οριακή αύξηση 0,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι σημαντικότερες αυξήσεις στο δίμηνο καταγράφηκαν στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού, με 7,6%, στην παραγωγή βασικών μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων, με 5,5%, στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, με 3%, και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, με 2,7%.

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις στο δίμηνο σημειώθηκαν στα μεταλλεία και λατομεία, με 9,2%, στην κατασκευή επίπλων και άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες, με 6,9%, στην κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού μεταφορών, με 6,7%, και στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών, με 5,3%.