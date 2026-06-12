Αύξηση 48,8% κατέγραψε η έκδοση αδειών οικοδομής στην Κύπρο κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Κατά το πρώτο δίμηνο του έτους εκδόθηκαν 1.500 άδειες οικοδομής, σε σύγκριση με 1.008 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 56,5%, ενώ το συνολικό εμβαδόν κατέγραψε άνοδο 54,9%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των οικιστικών μονάδων που θα ανεγερθούν με τις συγκεκριμένες άδειες ανέρχεται σε 3.463, σημειώνοντας αύξηση 79,2%.

711 άδειες μόνο τον Φεβρουάριο

Τον Φεβρουάριο του 2026, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν ανήλθε στις 711.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα 379,9 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό εμβαδόν διαμορφώθηκε στις 314,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

Με βάση τις άδειες που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο, προβλέπεται να ανεγερθούν 1.708 οικιστικές μονάδες.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν ισχυρή αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας στο πρώτο δίμηνο του 2026, τόσο ως προς τον αριθμό των αδειών όσο και ως προς την αξία, το εμβαδόν και τις νέες κατοικίες που προγραμματίζονται.