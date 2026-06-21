Οφειλές, πρόστιμα και επιβαρύνσεις εννέα ετών, που υπολογίζονται γύρω στα €58 εκατ., ενδέχεται να διαγραφούν με την κυβερνητική πρόταση με την οποία μπαίνει ανώτατο όριο στην αύξηση των διοικητικών προστίμων για αδήλωτη εργασία.

Αυτό όμως, μόνο εάν η Βουλή ανάψει το πράσινο φως για έγκριση του νομοσχεδίου που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο. Θα τεθεί σύντομα στο μικροσκόπιο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, όπου πλέον πρόεδρος είναι ο Γιώργος Κουκουμάς, βουλευτής Αμμοχώστου του ΑΚΕΛ.

Όπως προτείνεται στο νομοσχέδιο, η αύξηση του διοικητικού προστίμου λόγω καθυστέρησης στην εξόφληση από εργοδότες ή αυτοτελώς εργαζόμενους δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού του αρχικού προστίμου που επιβλήθηκε από την Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας. Σήμερα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην εξόφληση ή την καταβολή των οφειλών, αυτές αυξάνονται κατά €50 την ημέρα, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευθεί χρέη από εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενους ύψους €65,6 εκατ. Η διαγραφή θα επέλθει λόγω της πρόνοιας με την οποία το κράτος θα πηγαίνει πίσω εννέα χρόνια. Δηλαδή, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η ρύθμιση θα έχει αναδρομική ισχύ από τις 2 Ιουνίου 2017!

Διαγραφή με μια μονοκονδυλιά

Συνεπώς, σύμφωνα με στοιχεία από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τις ασκήσεις επί χάρτου που έγιναν από τις αρμόδιες αρχές, οι οφειλές των €65,6 εκατ., που περιλαμβάνουν το οφειλόμενο ποσό διοικητικού προστίμου με την επιβολή πρόσθετου τέλους €50 ανά ημέρα καθυστέρησης, θα μειωθούν στα €7,9 εκατ.

Και αυτό, γιατί θα εφαρμόζεται από το 2017 η νέα ρύθμιση. Σημειώνεται πως το αρχικό ποσό των προστίμων που επιβλήθηκαν σε 827 παραβάτες ήταν €2,5 εκατ., με τις καθυστερήσεις αυτό ανέβηκε στα €65,6 εκατ. και με τη νέα φόρμουλα που προωθείται (εάν εγκριθεί το νομοσχέδιο) το ποσό μειώνεται στα €7,9 εκατ.

Δηλαδή, από τους 722 εργοδότες οι οποίοι σήμερα έχουν χρέη €56,7 εκατ. (πρόστιμα και πρόσθετα τέλη) για αδήλωτη εργασία, θα διαγραφεί ποσό €49,1 εκατ. και θα κληθούν να πληρώσουν €7,6 εκατ., για αρχικό ποσό προστίμων €2,4 εκατ. Την ίδια ώρα, οι 105 αυτοτελώς εργαζόμενοι που σήμερα έχουν οφειλές προς το κράτος ύψους €8,8 εκατ., μέσω της διαγραφής θα γλιτώσουν ποσό €8,5 εκατ. και θα κληθούν να πληρώσουν ποσό μόνο €223.670. Σημειώνεται πως το αρχικό ποσό του διοικητικού προστίμου που επιβλήθηκε στους αυτοτελώς εργαζομένους ήταν €74 χιλ.

Νομικές επιφυλάξεις

Ο «Φ» επικοινώνησε με αρμόδιους του Υπουργείου Εργασίας, ωστόσο δεν ξεκαθάρισαν με βεβαιότητα ότι θα διαγραφεί το συγκεκριμένο ποσό. Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόνοια 3 του νομοσχεδίου που αναφέρει ότι «ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από τις 2 Ιουνίου 2017» παραπέμπει σε διαγραφή των οφειλών από το επιπρόσθετο ημερήσιο καπέλο των €50.

Νομικοί κύκλοι, μιλώντας στον «Φ», εξέφρασαν προβληματισμό κατά πόσο είναι συνταγματικά ορθή η αναδρομική διαγραφή των προστίμων και κατά πόσο δίνονται τα σωστά μηνύματα από το κράτος. Παράλληλα σημείωσαν πως υπάρχει το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί προηγούμενο από την αναδρομική διαγραφή των προστίμων. Ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός γιατί το Υπουργείο Οικονομικών συναίνεσε με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, τη στιγμή που αυτή θα έχει αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά.

Συμφωνία και επιφυλάξεις

Στο μεταξύ, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, για το προτεινόμενο νομοσχέδιο έχουν ενημερωθεί τα μέλη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επιπρόσθετα, τον περασμένο Απρίλιο το θέμα συζητήθηκε ενώπιον των μελών του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, τα οποία συμφώνησαν με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση.

Στο ερωτηματολόγιο που συνοδεύει το νομοσχέδιο αναφέρεται ότι μερικά μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν επιφυλάξεις επί του τροποποιητικού νόμου. Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο αναρτήθηκε και στην πλατφόρμα η-διαβούλευση, χωρίς να παραληφθούν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων οποιαδήποτε σχόλια ή/και να τεθούν οποιαδήποτε ερωτήματα. Πλέον καλείται η Βουλή να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και να δώσει την τελική ετυμηγορία για το νομοσχέδιο.