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Σε μια από τις πιο δυναμικές περιόδους της βρίσκεται η κυπριακή οικονομία, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και σταθερή επέκταση. Σύμφωνα με τα τελευταία, επικαιροποιημένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (CYSTAT), που δημοσιεύθηκαν στις 20 Οκτωβρίου 2026, η χώρα εδραιώνει τη θέση της σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Κύπρου για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 κατέγραψε ετήσια αύξηση 3,3% (εποχικά προσαρμοσμένο), ενώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του ίδιου έτους ενισχύθηκε κατά 1,2%, ανεβάζοντας τη συνολική αξία της τριμηνιαίας παραγωγής στα 8.369,3 εκατομμύρια ευρώ.

Η επίδοση αυτή έρχεται ως συνέχεια ενός εξαιρετικού 2025, όπου η οικονομία «έτρεξε» με ετήσιο ρυθμό 4,8% σε πραγματικούς όρους, αγγίζοντας σε ονομαστική αξία το ιστορικό υψηλό των 38.314,1 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη

Aκόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η κυπριακή οικονομία υπερβαίνει σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ανάπτυξης, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Eurostat για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Ενώ η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν ήπια τριμηνιαία άνοδο του ΑΕΠ κατά 0,6% και 0,7% αντίστοιχα, η Κύπρος αναπτύχθηκε με τον ισχυρό ρυθμό του 1,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η σύγκριση των επικαιροποιημένων εθνικών στοιχείων με τα πανευρωπαϊκά δεδομένα αναδεικνύει την Κύπρο ως μία από τις πιο δυναμικές οικονομίες της γηραιάς ηπείρου. Το κυπριακό ΑΕΠ κατέγραψε άλμα 3,3% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Η επίδοση αυτή είναι υπερδιπλάσια από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (ανάπτυξη 1.2%) και της ΕΕ (+1.4%) για την ίδια περίοδο.

Στην κορυφή της τριμηνιαίας ανάπτυξης (σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2026) στην ΕΕ βρέθηκε η Ιρλανδία με εντυπωσιακό +10,2% (λόγω δραστηριότητας πολυεθνικών), ακολουθούμενη από τη Σλοβενία (+1,9%), τη Σουηδία (+1,6%) και την Κύπρο (+1,2%). Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη κάμψη παρουσίασαν το Λουξεμβούργο (-0,9%) και η Αυστρία (-0,1%).

Αυξήθηκε η καταναλωτική δαπάνη

Από την πλευρά της ζήτησης (Προσέγγιση Δαπάνης), η κυπριακή οικονομία δείχνει να κινείται με δύο ισχυρές μηχανές, την εγχώρια κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Η συνολική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 4,5% σε ετήσια βάση, με την ιδιωτική κατανάλωση των νοικοκυριών να ενισχύεται κατά 4,0% (αξία 4.880,5 εκατ. ευρώ).

Την ίδια ώρα, η Γενική Κυβέρνηση αύξησε τις δαπάνες της κατά 6,0%. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, εντοπίζεται στον Ακαθάριστο Σχηματισμό Πάγιου Κεφαλαίου (επενδύσεις). Οι συνολικές επενδύσεις εκτινάχθηκαν κατά 7,9% σε ετήσια βάση και κατά το εκπληκτικό 17,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, φτάνοντας τα 1.771,0 εκατ. ευρώ.

Η CYSTAT σημειώνει πάντως ότι η άνοδος αυτή επηρεάστηκε σημαντικά από τις δραστηριότητες στον τομέα των πλοίων και αεροσκαφών, καθώς αν εξαιρεθούν αυτά τα στοιχεία, οι υπόλοιπες πάγιες επενδύσεις κατέγραψαν οριακή μείωση -1,3%.

Η ισχυρή ανάπτυξη αντανακλάται άμεσα και στα εισοδήματα (Προσέγγιση Εισοδήματος). Το 2025, οι απολαβές μισθωτών στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 6,9%, φτάνοντας τα 16.841,1 εκατ. ευρώ, δείγμα της ενίσχυσης των μισθών και της απασχόλησης. Παράλληλα, το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα (που αποτυπώνει τα επιχειρηματικά κέρδη) διευρύνθηκε κατά 4,9%, αγγίζοντας τα 10.678,2 εκατ. ευρώ.

Οι βασικοί τομείς παραγωγής

Να δούμε αναλυτικά τι δείχνουν οι αριθμοί. Η κυπριακή παραγωγή (Προσέγγιση Παραγωγής) επιβεβαιώνει τη μετατόπιση της οικονομίας προς τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, με τον τριτογενή τομέα (Υπηρεσίες) να κρατά τα σκήπτρα, ελέγχοντας το 86,2% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας.

Οι κατηγορίες εμπόριο και τουρισμός παραμένουν οι μεγαλύτεροι εργοδότες και με μεγάλη συνεισφορά στο ΑΕΠ.

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, ο ευρύτερος κλάδος του εμπορίου, των μεταφορών και των υπηρεσιών εστίασης/καταλυμάτων εισέφερε 1.718,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσιο άλμα 5,2%. Ο τομέας της τεχνολογίας και οι επικοινωνίες μετά από μια εκρηκτική χρονιά το 2025 (όπου ο κλάδος αναπτύχθηκε κατά 12,7% σε όγκο), συνεχίζει τη δυναμική το 2026, σημειώνοντας άνοδο 4,4% και αγγίζοντας τα 1.099,2 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση.

Ο κλάδος των ακινήτων και των υποδομών παραμένει σημαντικά ενεργός στο ΑΕΠ. Οι κατασκευές κατέγραψαν ετήσια άνοδο 4,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2026 (αξία 383,0 εκατ. ευρώ), υποστηριζόμενες από τη μεγάλη ανάκαμψη των πάγιων επενδύσεων κατά 18,7% που σημειώθηκε το προηγούμενο έτος.