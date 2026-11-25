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Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόμη σε σχέση με τα Ταμεία Προνοίας, διεμήνυσε χθες ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, σημειώνοντας ότι ο διάλογος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Χωρίς να αναφέρει οτιδήποτε σε σχέση με το κομμάτι της μηνιαίας καταβολής των Ταμείων Προνοίας, το οποίο είχε προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι υπάρχουν ακόμη σοβαρά ερωτήματα που χρήζουν συζήτησης και διευκρινίσεων.

Δεν προδικάζεται ο,τιδήποτε

Σε ομιλία του το βράδυ της Δευτέρας στην Ένωση Νέων «Τραστ», με θέμα τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ο κ. Μουσιούττας υπογράμμισε ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι κάθε εργαζόμενος στην Κύπρο να αποκτήσει, πέραν από τη σύνταξη του ΤΚΑ, και ένα δεύτερο συνταξιοδοτικό εισόδημα. Πώς θα γίνει αυτό, συμπλήρωσε, είναι κάτι το οποίο ακόμη βρίσκεται υπό συζήτηση και δεν επιθυμούσε να προδικάσει την όποια απόφαση.

«Η συζήτηση επικεντρώνεται στο κατά πόσον θα υπάρχει υποχρεωτική συμμετοχή ή αυτόματη εγγραφή με δικαίωμα εξόδου, αν θα αφορά σε εφάπαξ ποσό ή μηνιαίο εισόδημα και πώς θα προστατευτούν τα Ταμεία που ήδη λειτουργούν με επιτυχία», τόνισε με έμφαση ο υπουργός Εργασίας. Για να προσθέσει ότι σήμερα, μόνο ένας στους τέσσερις εργαζομένους έχει Ταμείο Προνοίας, και συνήθως όχι εκείνοι που θα το χρειάζονταν περισσότερο, οι χαμηλόμισθοι και όσοι εργάζονται σε μικρές επιχειρήσεις.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο κ. Μουσιούττας δεν αναφέρθηκε στο σημείο που αφορά στη μηνιαία καταβολή των Ταμείων Προνοίας, το οποίο είχε προκαλέσει αντιδράσεις, σημειώνοντας ότι όλα είναι ανοικτά και βρίσκονται υπό συζήτηση. Παρόλο που δεν προκύπτει οποιαδήποτε πληροφορία για αναδίπλωση της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο θέμα, εντούτοις είναι φανερό ότι δεν υπάρχει επιθυμία να συνεχιστεί η αναστάτωση που δημιουργήθηκε, δεδομένο μάλιστα ότι ο διάλογος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οφέλη

Σε σχέση με το όφελος των συνταξιούχων από τις αυξήσεις που θα καταβληθούν μετά τη μεταρρύθμιση, ο κ. Μουσιούττας επισήμανε ότι αυτές κυμαίνονται από 5% μέχρι 55%, με τη μεγαλύτερη ενίσχυση να πηγαίνει εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη και πρόσθεσε πως οι αυξήσεις θα καταβληθούν σε βάθος τριετίας.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων ανέφερε:

(α) Όσοι λαμβάνουν σύνταξη μέχρι 600 ευρώ θα έχουν εγγυημένη αύξηση τουλάχιστον 30 ευρώ τον μήνα άμεσα από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης.

(β) Περίπου 123.000 σημερινοί συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους.

(γ) Πάνω από 50.000 θα έχουν αύξηση μεγαλύτερη από 100 ευρώ τον μήνα.

(δ) Πέραν των 10.000 θα έχουν αυξήσεις στις συντάξεις τους κατά περισσότερα από 200 ευρώ.

Παραδείγματα για συντάξεις

Ο υπουργός Εργασίας έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα, όσον αφορά στις αυξήσεις που θα δοθούν με τη μεταρρύθμιση:

Ένας εργαζόμενος με χαμηλές απολαβές και 35 χρόνια ασφάλισης, που σήμερα παίρνει γύρω στα 640 ευρώ, αυτός θα φτάσει περίπου στα 830.

Ένας εργαζόμενος με μεσαίες απολαβές και, επίσης, 35 χρόνια ασφάλισης, που σήμερα λαμβάνει περίπου 850 ευρώ, θα λαμβάνει γύρω στα 1.000 ευρώ.

Ένας συμπολίτης μας με χαμηλές προς μεσαίες απολαβές με 42 χρόνια εισφορών, που σήμερα λαμβάνει σύνταξη 760 ευρώ, θα λαμβάνει γύρω στα 980 ευρώ, δηλαδή θα δει μια αύξηση της τάξης του 30%.

Εκτός αγοράς εργασίας

Ο κ. Μουσιούττας είπε ότι για πρώτη φορά το κράτος θα καταβάλλει εισφορές για εκείνους που βρίσκονται -για αιτιολογημένους λόγους- εκτός εργασίας, όπως τη μητέρα ή τον πατέρα που μένει στο σπίτι με τα παιδιά, τον άνθρωπο που φροντίζει έναν ηλικιωμένο γονιό, τον φοιτητή και τη φοιτήτρια, το άτομο με αναπηρία, τον νέο και τη νέα που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ελαφρύνεται η αναλογιστική μείωση από το 12% στο 7,5% για τη βασική σύνταξη για όσους έχουν επιλέξει να συνταξιοδοτηθούν στα 63 αντί στα 65, ενώ αυτή η ρύθμιση θα ισχύσει και για όσες και όσους συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα πέντε χρόνια.

Επιπλέον, ο υπουργός Εργασίας είπε ότι με τη μεταρρύθμιση θωρακίζεται το ίδιο το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και πρόσθεσε πως με τη μεταρρύθμιση, ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο σταματά και «το κράτος αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά το χρέος». Το Ταμείο θα αποκτήσει πραγματικά επενδυμένα κεφάλαια, με διαφάνεια και με κανόνες διακυβέρνησης διεθνών προδιαγραφών, πρόσθεσε.

Τέλος, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι η αγορά εργασίας βρίσκεται σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, με την ανεργία να παραμένει σταθερά κάτω από το 4%. Έκανε λόγο για τις δυο μεγάλες συμφωνίες που επιτεύχθηκαν πρόσφατα, δηλαδή την ΑΤΑ και τον κατώτατο μισθό, ενώ συμπλήρωσε πως τα εργατικά ατυχήματα μειώθηκαν σωρευτικά κατά 32% την τελευταία πενταετία.