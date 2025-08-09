Νέος πονοκέφαλος για την ηγεσία του ΔΗΣΥ. Επιστολή από την Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων, Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, έφτασε χθες λίγο πριν το μεσημέρι στα γραφεία της Πινδάρου. Η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού καλείται να δώσει εξηγήσεις μέχρι τις 22 Αυγούστου για το κατά πόσο ισχύουν οι αναφορές περί παράδοσης του μητρώου μελών του κόμματος σε άλλο κόμμα, και συγκεκριμένα στο ΑΚΕΛ, στο διάστημα μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών του 2023.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η Επίτροπος Προσωπικών Δεδομένων επισημαίνει στην επιστολή της ότι, με αφορμή πρόσφατη δημόσια συζήτηση στελεχών του κόμματος στην πλατφόρμα «Χ», έγινε αναφορά για κοινοποίηση του μητρώου μελών. Η ίδια, κατόπιν μηνύματος που έλαβε το γραφείο της από πολίτη ο οποίος ρωτούσε τι είχε συμβεί σχετικά με το ζήτημα, κινήθηκε αυτεπάγγελτα για διερεύνηση του θέματος, το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιστολή από το γραφείο της Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων στάλθηκε και στην Εζεκία Παπαϊωάννου, με την οποία ενημερώνει ότι διερευνά το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η ηγεσία της Πινδάρου καλείται, μέσω της επιστολής, να απαντήσει επίσημα κατά πόσο ισχύει ο ισχυρισμός στελέχους της. Αν η απάντηση είναι αρνητική, το βάρος της ευθύνης για τα περαιτέρω βήματα και χειρισμούς της υπόθεσης μεταφέρεται στο γραφείο της Επιτρόπου, η οποία θα αποφασίσει πώς θα προχωρήσει. Η τεκμηρίωση μιας τέτοιας υπόθεσης δεν είναι εύκολη· ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε, υπάρχει πρόθεση από πλευράς της Επιτρόπου για πλήρη διερεύνηση, καθώς –όπως επισημαίνεται από πηγές– πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση που αφορά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση.

Η επίμαχη αναφορά είχε γίνει από τον επικεφαλής του Συμβουλίου Παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου, Μιχάλη Ιωαννίδη, σε απάντησή του προς τον υφυπουργό παρά τω Προέδρω επί Προεδρίας Νίκου Αναστασιάδη, Πέτρο Δημητρίου, στην πλατφόρμα «Χ» το βράδυ της Τετάρτης.

«Άλλη μεγάλη προδοσία, πραγματική και εμφανέστατη, που υπέστη ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήταν και οι κινήσεις την Τρίτη μετά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Τότε, στο περιβόητο πολιτικό γραφείο που –αν δεν λανθάνομαι– εσύ οργάνωσες, όχι μόνο εκβιάστηκαν συνειδήσεις, αποκλείστηκαν και προπηλακίστηκαν πρόσωπα, αλλά και στη συνέχεια δόθηκαν τα μητρώα του κόμματος στο ΑΚΕΛ, στηρίζοντας απροκάλυπτα τον υποψήφιό του, απέναντι στη μεγάλη πλειοψηφία των συναγερμικών (εκ του αποτελέσματος). Δεν ισχυρίζομαι ότι τα πράξατε εσείς προσωπικά, αλλά σου θυμίζω πως ήσουν ο υπεύθυνος του επιτελείου. Ήταν το χαμηλότερο σημείο που έφτασε ποτέ ο Συναγερμός. Αυτό προκάλεσε και την αλλαγή ηγεσίας», είχε γράψει, μεταξύ άλλων, ο Μιχάλης Ιωαννίδης.

Η δήλωση αυτή εκφράζει βεβαιότητα για την παράδοση του μητρώου μελών του κόμματος και δεν την περιορίζει στη σφαίρα της φημολογίας, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση της Επιτρόπου Διοικήσεως.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε χθες, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της πρωινής σύσκεψης στην Πινδάρου, όπου, με ανακούφιση, γινόταν η εκτίμηση ότι το θέμα της αντιπαράθεσης μεταξύ Μιχάλη Ιωαννίδη και Πέτρου Δημητρίου, που άνοιξε εκ νέου τις πληγές της εσωστρέφειας, έβαινε προς λήξη.

Η προσοχή στο ΔΗΣΥ στρεφόταν προς την κατεύθυνση της σκλήρυνσης της γραμμής κατά της κυβέρνησης, με το κόμμα να επανέρχεται με σειρά ερωτημάτων για το θέμα της πυρκαγιάς.

«Η πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή και όσα προέκυψαν από τις μαρτυρίες των αρμοδίων μόνο ανησυχία προκαλούν. Μετά από όσα βιώσαμε στη φονική πυρκαγιά της ορεινής Λεμεσού, και με δεδομένο ότι βρισκόμαστε στην πιο θερμή περίοδο του καλοκαιριού, ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζει έντονη ανησυχία και ζητά άμεσες ενέργειες», ανέφερε ο ΔΗΣΥ, προσθέτοντας στην ανακοίνωσή του:

«Η χώρα μας δεν αντέχει άλλη μεγάλη καταστροφή και θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις:

Ποιος έχει την ευθύνη του συντονισμού και ποια είναι τα καθήκοντά του;

Ισχύει ή όχι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα επιχειρησιακά σχέδια;

Υπάρχει σαφές σχέδιο άμεσης εκκένωσης; Έχουν ενημερωθεί πλήρως οι κοινοτάρχες και άλλοι αρμόδιοι, προκειμένου να μην επαναληφθεί το χάος που παρατηρήθηκε;

Καταλήγοντας, ο ΔΗΣΥ επισημαίνει ότι η εφαρμογή του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης πρέπει να επιταχυνθεί δραστικά.

«Η πλήρης και διεξοδική διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς είναι επιτακτική. Ως εκ τούτου, τίποτα δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίσει από την υποχρέωση διορισμού Ερευνητικής Επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει όλα όσα έγιναν ή δεν έγιναν και θα απονείμει ευθύνες για την πιο καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε ποτέ τη χώρα μας.

Ταυτόχρονα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός κρίνει απαραίτητη τη σύσταση Ενιαίου Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, κατά τα πρότυπα άλλων χωρών, έτσι ώστε να υπάρχει ενιαία και άμεση πληροφόρηση και απόλυτος συντονισμός ενεργειών από τις διάφορες υπηρεσίες».