Η ηγεσία του κόμματος, με σχεδόν ολόκληρη την κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ, βρέθηκε την Τετάρτη στον Άγιο Αμβρόσιο, σε σύσκεψη με τους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών, επιχειρώντας να στείλει μήνυμα συμπαράστασης. Επρόκειτο για μια εικόνα ενότητας, την οποία ήθελε να προβάλει η ηγεσία του κόμματος, με την Αννίτα Δημητρίου να ηγείται της αποστολής και να διαμηνύει ότι η Κυβέρνηση πρέπει άμεσα να στηρίξει τους κατοίκους των περιοχών αυτών.

Το ίδιο βράδυ, ωστόσο, άναψαν εσωκομματικές φωτιές από το πουθενά. Μια απάντηση του επικεφαλής του Συμβουλίου Παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου σε ανάρτηση στην πλατφόρμα «Χ» προκάλεσε την παρέμβαση του Πέτρου Δημητρίου, υφυπουργού παρά τω Προέδρω επί προεδρίας Νίκου Αναστασιάδη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα γεγονότα της περιόδου πριν και κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2023, με ιδιαίτερες αναφορές σε όσα μεσολάβησαν μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου και στην περιβόητη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου την Τρίτη μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Αναφορές που άνοιξαν παλιές πληγές, οι οποίες ουσιαστικά δεν έκλεισαν ποτέ στο συναγερμικό στρατόπεδο.

Η συζήτηση, όμως, δεν περιορίστηκε μόνο στην αντιπαράθεση των δύο. Προκάλεσε χθες το πρωί και την παρέμβαση του βουλευτή του κόμματος Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος επισήμανε ότι θύμα αυτών των αντιπαραθέσεων και συζητήσεων, που συχνά αναζωπυρώνονται στον ΔΗΣΥ, είναι ο ίδιος ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Η αντιπαράθεση στο «Χ» μεταξύ του Μιχάλη Ιωαννίδη και του Πέτρου Δημητρίου προκάλεσε έντονες συζητήσεις στο εσωτερικό του κόμματος, με στελέχη να επισημαίνουν ότι, μέσα από όσα διαμείβονταν δημοσίως, επανερχόταν στο κόμμα το φαινόμενο της εσωστρέφειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του ΔΗΣΥ επιδίωξε να κλείσει το θέμα το ταχύτερο δυνατόν, προτρέποντας να μην του δοθεί περαιτέρω συνέχεια.

«Το ότι ο ΔΗΣΥ δεν έκανε αυτοκριτική επαρκώς για λάθη είναι δεδομένο. Το ότι έχασε εκλογές είναι δεδομένο. Φυσικά, έχοντας υπόψη την εκλογή του νυν ΠτΔ, με τη μεγαλύτερη μερίδα (στη δεύτερη Κυριακή) να είναι ψηφοφόροι του ΔΗΣΥ, σημαίνει ότι επικρότησε τις πολιτικές μας αλλά αποδοκίμασε τις συμπεριφορές ατόμων, όπως ορθά ή λανθασμένα αντιλαμβανόταν η κοινωνία». Η αναφορά αυτή περιλαμβανόταν σε ανάρτηση του Μιχάλη Ιωαννίδη στο «Χ» και φαίνεται ότι αποτέλεσε την αφορμή για την απάντηση του Πέτρου Δημητρίου, ο οποίος χαρακτήρισε τα λεγόμενα «υβριστικά κενολογήματα» και κατηγόρησε τον Ιωαννίδη ότι προσπαθεί να παρουσιάσει τον Αβέρωφ Νεοφύτου ως πρόβλημα για την παράταξη.

«Αγνοείς, ή παραγράφεις, το γεγονός ότι ο υποψήφιος που αποδοκιμάστηκε, όπως λες, έλαβε 105.000 ψήφους εν μέσω της μεγαλύτερης προδοσίας στην ιστορία της παράταξης. Παρ’ όλα αυτά, αφού είστε “οι σωστοί”, πώς και δεν καταφέρατε να προσελκύσετε εσείς εκείνες τις ψήφους;», έγραψε.

Οι αναφορές και τα υπονοούμενα δεν έμειναν αναπάντητα. Ο Μιχάλης Ιωαννίδης επανήλθε, κάνοντας λόγο για πλέγμα αποφάσεων και πράξεων που ελήφθησαν σε κλειστά δωμάτια. Αναφερόμενος στο περιβόητο Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, το οποίο συνεδρίασε μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών, σημείωσε ότι «όχι μόνο εκβιάστηκαν συνειδήσεις –αποκλείστηκαν και προπηλακίστηκαν πρόσωπα– αλλά στη συνέχεια δόθηκαν και τα μητρώα του κόμματος στο ΑΚΕΛ, στηρίζοντας απροκάλυπτα τον υποψήφιό του, απέναντι στη μεγάλη πλειοψηφία των συναγερμικών». Μάλιστα, όπως είπε, αυτό ήταν το χαμηλότερο σημείο στο οποίο έφτασε ποτέ ο Συναγερμός και οδήγησε τελικά σε αλλαγή ηγεσίας.

Ο Πέτρος Δημητρίου ανταπάντησε πως «κάπως έτσι έρχεται η επιβεβαίωση», υποστηρίζοντας ότι ο Μιχάλης Ιωαννίδης «τρώει και πίνει με ανώνυμους λογαριασμούς του Προεδρικού» και υπογραμμίζοντας ότι στον Αβέρωφ αρμόζει περισσότερος σεβασμός και αναγνώριση, «ειδικά από αυτούς που έλεγαν πως ψάχνουν χώρες να μεταναστεύσουν στην περίπτωση που δεν εκλεγόταν».

Χθες ήρθε και η παρέμβαση του βουλευτή Δημήτρη Δημητρίου. «Με προβληματισμό παρακολουθώ τη συζήτηση εδώ στο Χ για την παράταξή μας να ξεφεύγει. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Όλα αυτά δεν βοηθούν. Ενισχύουν ένα διχαστικό κλίμα, του οποίου θύμα είναι ο ΔΗΣΥ. Σήμερα χρειάζεται ηρεμία, προσήλωση στους στόχους και να αφήσουμε πίσω μας όσα μας πλήγωσαν», έγραψε.