Η προάσπιση του διεθνούς δικαίου, της διεθνούς νομιμότητας να θεωρηθεί από κανένα ως τυραννική ενέργεια, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, απαντώντας σε δημοσιογράφους για το σάλο με την παραίτηση του Βρετανού βουλευτή Αφζάλ Καν.

Σε ερώτηση αν ανησυχούν την Κυβέρνηση οι αντιδράσεις Τατάρ και η αναφορά του περί τυραννικής ενέργειας, ιδιαίτερα μετά την εξέλιξη που αφορά τον Βρετανό βουλευτή, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων η υπεράσπιση, η προάσπιση του διεθνούς δικαίου, της διεθνούς νομιμότητας να θεωρηθεί από κανένα ως τυραννική ενέργεια. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, είναι η αποκατάσταση του δικαίου και είναι η υπεράσπιση της διεθνούς νομιμότητας και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Αυτό, συνέχισε, πράττει η Κυπριακή Δημοκρατία μέσα από τα διπλωματικά διαβήματα στα οποία προχωρήσαμε από την πρώτη στιγμή αυτής της παράνομης και απαράδεκτης ενέργειας από πλευράς του Βρετανού βουλευτή. Πέραν τούτου, ενόψει της κοινής συνάντησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του κ. Ταταρ τον Σεπτέμβρη, στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ασφαλώς και ο συγκεκριμένος χρονισμός λαμβάνεται υπόψη. Είναι γνωστό ότι ενόσω οδεύουμε προς τον Οκτώβριο, όπου θα είναι η διαδικασία ανάδειξης νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, η ρητορική του κ. Τατάρ θα εντείνεται ακόμη περισσότερο. Παρόλα αυτά, εμείς προσερχόμαστε και σε αυτή τη συνάντηση με την ίδια εποικοδομητική στάση, με την ίδια διάθεση και ειλικρινή πολιτική βούληση για να μπορέσει να υπάρξει πρόοδος στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης τα οποία είχαν συμφωνηθεί τόσο στη Γενεύη όσο και στη Νέα Υόρκη, αλλά κυρίως, και αυτό είναι το πρωταρχικό, με στόχο τον ορίζοντα της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί».

Σε άλλη ερώτηση είπε ότι «αυτό το οποίο εμείς επιθυμούμε, αυτό το οποίο εμείς επιδιώκουμε, είναι να επαναρχίσουν οι ουσιαστιές διαπραγματεύσεις και στο τραπέζι των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων να τεθούν τα επιχειρήματα και οι θέσεις της κάθε πλευράς. Πάντοτε αυτό το οποίο καθορίζουν, αυτό το οποίο οδηγούν, αυτό το οποίο είναι η πυξίδα των διαπραγματεύσεων, είναι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και όπως έχει καταστεί σαφές και κατά την τελευταία, πολυμερή από όλους τους συμμετέχοντες στην πολυμερή, πλην ασφαλώς της Τουρκίας και του κ. Τατάρ, είναι ότι δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία παρέκκλιση και καμία απόκλιση από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».