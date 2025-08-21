Η συνέχεια του αστυνομικό-πολιτικού θρίλερ με τον 36χρονο καταζητούμενο από τις Αρχές του Ισραήλ, που αποκάλυψε ο «Φ» στις 11 Αυγούστου, θα διαδραματιστεί στα τέλη του τρέχοντος μήνα.

Ο λόγος για την υπόθεση του Ισραηλινού υπόπτου για ενέδρα θανάτου στην πόλη Ασντόντ, Daniel Yehonatan Zarug. Ο τελευταίος έχει παραδοθεί στις Αρχές της Δημοκρατίας στις 13 Αυγούστου και ήδη δρομολογήθηκε η διαδικασία έκδοσής του στην πατρίδα του.

Μετά την παράδοσή του μέσω οδοφράγματος οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, το οποίο προγραμμάτισε την επόμενη δικάσιμο για τις 29 Αυγούστου. Κι αυτό ώστε να δοθεί ο προβλεπόμενος από τον Νόμο χρόνος στις αρχές του Ισραήλ ώστε να στείλουν τα επίσημα έγγραφα της αίτησης για έκδοσή του μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά πιστοποιητικά.

Η διαδικασία έκδοσης εκζητούμενων προσώπων γίνεται μέσω του Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στην προκειμένη, ο υπουργός Μάριος Χαρτσιώτης θα πρέπει να προσυπογράψει το αίτημα των Αρχών του Ισραήλ. Αυτό το ζήτημα, βέβαια, θεωρείται τυπικού χαρακτήρα.

Προσωρινό ένταλμα

Εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο 36χρονος είχε συλληφθεί από τις ψευδοαρχές στην Κερύνεια στις 30 Ιουλίου και στη συνέχεια παραδόθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω UNFICYP. Αυτή τη στιγμή ο Zarug κρατείται με προσωρινό ένταλμα σύλληψης και στη βάση ερυθράς αγγελίας από τις Αρχές του Ισραήλ.

Το προσωρινό ένταλμα σύλληψης εκδίδεται σε περιπτώσεις προσώπων για τα οποία εκκρεμεί διαδικασία έκδοσης σε άλλη χώρα. Χαρακτηρίζεται ως διαδικασία έκτακτης ανάγκης που επιστρατεύεται εκ των πραγμάτων και δη να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος διαφυγής του ατόμου.

Κύπριοι νομικοί

Ο 36ρονος, ο οποίος στα κατεχόμενα χρησιμοποιούσε το πλαστό διαβατήριο με το όνομα Andros Garcia, είναι διατεθειμένος να επιδιώξει με νομικά μέσα να αποτρέψει την έκδοσή του στο Ισραήλ. Ήδη την υπεράσπισή του έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Ανδρέας Ανδρέου και Δημήτρης Τσολακίδης, οι οποίοι είναι γνωστοί και από τον χειρισμό αριθμού υποθέσεων του ποινικού δικαίου. Κατά συνέπεια αναμένεται να δοθεί νομική μάχη από πλευράς τους.

Και πολιτική χροιά

Η υπόθεση παρουσιάζει ενδιαφέρον για δυο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με το έγκλημα που τελέστηκε στο Ισραήλ την άνοιξη του 2024 και το οποίο είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο μιας γυναίκας, καθώς και τον τραυματισμό δυο άλλων προσώπων.

Ο έτερος λόγος είναι ότι η υπόθεση απασχόλησε και υπηρεσίες ξένων χωρών. Όταν ο «Φ» είχε αποκαλύψει τις προθέσεις του ψευδοκράτους να παραδώσει στις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας τον εκζητούμενο είχαμε αναφερθεί στην πολιτική πτυχή της υπόθεσης.

Τουρκία και ΗΠΑ

Κατ΄ αρχάς καταγράφαμε διασταυρωμένες πληροφορίες του «Φ», που ανέφεραν ότι έγιναν επαφές μέσω δικοινοτικής ομάδας για παράδοση του 36χρονου στις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και εν συνεχεία την έκδοση του εκζητούμενου στο Ισραήλ. Επικαλούμασταν αρμόδια πηγή μας που μάς ανέφερε ότι το σενάριο βόλευε την πολιτική της Άγκυρας.

Η Τουρκία, όπως σημειώναμε, επικρίνει το Ισραήλ για τα όσα τεκταίνονται στη Μέση Ανατολή, αλλά την ίδια ώρα θέλει να κρατήσει ισορροπίες. Όπως μας είχε υποδειχθεί στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, «στο εσωτερικό η Τουρκία θέλει να δείχνει ότι επικρίνει το Ισραήλ, αλλά δεν θα το τραβήξει στα άκρα». Σ΄ αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, εντάσσεται και η πρωτοβουλία από το ψευδοκράτος για να παραδοθεί στη Δημοκρατία ο 36χρονος.

Εξάλλου, δημοσίευμα γνωστού δημοσιογράφου στο Ισραήλ έφερε υπηρεσίες των ΗΠΑ να αναμείχθηκαν στην υπόθεση και να διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στην σύλληψη του Zarug στα κατεχόμενα. Ο Shimon Ifergan σε δημοσίευμά του στην ιστοσελίδα Mako κι επικαλούμενος πηγή του έγραψε πως «οι αμερικανικές διωκτικές Αρχές, επίσης, μπήκαν στο παιχνίδι και άσκησαν πίεση στα κατεχόμενα να συλλάβει τον δράστη». Σημείωνε πως η πηγή του του ανέφερε ότι «μια ολόκληρη μονάδα τον παρακολουθούσε 24 ώρες το 24ωρο», καταγράφοντας τη θέση πως η Αστυνομία του Ισραήλ ήταν καλά ενημερωμένη για τις κινήσεις του Zarug εδώ και αρκετό καιρό.

Μέσω Τεχεράνης

Στα κατεχόμενα επιχειρήθηκε να προβληθεί η θέση ότι ο 36χρονος Daniel Yehonatan Zarug έφτασε στη Δημοκρατία με το πλαστό διαβατήριό του και εν συνεχεία μετέβη στα κατεχόμενα. Σε τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα αναμεταδόθηκε η «πληροφορία» της ψευδοαστυνομίας ότι μετέβη στα κατεχόμενα μέσω οδοφράγματος. Ωστόσο, Ισραηλινός δημοσιογράφος επικαλούμενος την Αστυνομία του Ισραήλ έγραψε πως ο φυγάς πρώτα πήγε Τεχεράνη και μετά κατέληξε με πτήση στα κατεχόμενα.

«Καταφύγιο σε δραπετες»

Το όλο θέμα επανέφερε στο προσκήνιο και ένα άλλο ζήτημα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρόσωπα με εγκληματικό παρελθόν βρίσκουν άσυλο στα κατεχόμενα. Ο Shimon Ifergan σε ανάλυσή του για το φαινόμενο έγραψε πως «τις τελευταίες εβδομάδες, ακόμη πέντε εγκληματίες έχουν διαφύγει εκεί (σ.σ. στα κατεχόμενα), μερικοί με ψεύτικα διαβατήρια, ενώ εντάσσονται σε μια ακμάζουσα ισραηλινή κοινότητα που οργανώνει κερδοφόρες ομάδες τζόγου και παρέχει καταφύγιο σε δραπέτες εγκληματίες». Σε άλλο ρεπορτάζ του επεσήμαινε πως ο 36χρονος ζούσε «σαν βασιλιάς στα κατεχόμενα».

Το έγκλημα στις 24/3/2024

Ο Zarug είναι ύποπτος για το φόνο γυναίκας και τον τραυματισμό δυο άλλων προσώπων. Ο δράστης του εγκλήματος έστησε καρτέρι θανάτου στον Shaul Peretz στις 24/3/2024 στο Ασντόντ, ο οποίος μετέβαινε με την οικογένειά του σε ακροαματική διαδικασία σε Δικαστήριο. Πυροβόλησε εννέα φορές σκοτώνοντας, ωστόσο, τη γυναίκα του Shaul, την Almog Peretz. Ο δράστης τραυμάτισε τον Shaul και ακόμη μια γυναίκα. Ο Zarug φέρεται να εγκατέλειψε το Ισραήλ από τον Μάρτιο του 2024, λίγο μετά το προαναφερθέν έγκλημα.

Το χρονικό της σύλληψης του 36χρονου Daniel Zarug

Ο 36χρονος Daniel Zarug φέρεται να εγκατέλειψε το Ισραήλ την άνοιξη του 2024 και εν συνεχεία να μετέβη στην Κερύνεια, όπου διέμενε μέχρι την πρόσφατη σύλληψή του στα τέλη Ιουλίου.