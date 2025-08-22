Οι διεθνείς συμφωνίες τις Κυπριακής Δημοκρατίας με χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Γαλλία βρέθηκαν στο στόχαστρο του Τουφάν Ερχουρμάν, επίδοξου διαδόχου του Ερσίν Τατάρ στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Επιτέθηκε κατά του Προέδρου Χριστοδουλίδη τον οποίο κατηγόρησε ότι προβαίνει σε αυτές τις ενέργειες γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να πετύχει στρατιωτική ισορροπία με την Τουρκία.

Ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος έδειξε να επιχαίρει για τη στρατιωτική ανωτερότητα της Τουρκίας και παράλληλη αδυναμία της Κύπρου. Είπε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράφει συμφωνίες με χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Γαλλία εδώ και δύο χρόνια, επειδή είναι αδύνατο γι’ αυτόν να δημιουργήσει στρατιωτική ισορροπία με την Τουρκία.

«Ο κ. Χριστοδουλίδης, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να επιτύχει ισορροπία μόνος του, ενήργησε με σκοπό να πείσει τους ‘μεγάλους αδελφούς’ να δημιουργήσουν ισορροπία με την Τουρκία. Ωστόσο, οι ‘μεγάλοι αδελφοί’ δεν μένουν πίσω σε καμία περιοχή όπου πάνε, περνάνε μπροστά. Αυτές οι συμφωνίες έχουν επίσης προκαλέσει αντιδράσεις στη νότια Κύπρο. Από την εποχή του Μακάριου, το θεμέλιο της ε/κ πολιτικής ήταν πάντα η ‘εξισορρόπηση’. Πρόσφατα, διέκοψε τους δεσμούς της με τη Ρωσία και ευθυγραμμίστηκε με τις ΗΠΑ», υποστήριξε.

Ισότιμος ιδρυτικός εταίρος

«Είμαι ένας από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους σε ό,τι, όπου κι αν βρίσκεται, στην Κύπρο. Δεν θα εγκαταλείψω την Πάφο, τη Λεμεσό ή τη Λάρνακα», ανέφερε ο πρόεδρος του ΡΤΚ και υποψήφιος για τις «προεδρικές εκλογές», Τουφάν Ερχιουρμάν. Ανακοίνωση του ΡΤΚ αναφέρει ότι ο κ. Ερχουρμάν μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του τ/κ καναλιού Γκεντς δήλωσε πως αν κάποιοι θέλουν να ενεργούν σε κλίμα φόβου, πρέπει να ξέρουν ότι «η αγάπη νικά τον φόβο. Η αγάπη που νιώθουμε για τα παιδιά μας, η ελπίδα μας για το μέλλον τους, θα νικήσει τον φόβο».

«Ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε νότια, ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε στην Τουρκία και ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε πουθενά αλλού στον κόσμο. Η χώρα έχει γίνει μια ολοένα και πιο στενή υπαίθρια φυλακή, στριμωγμένη στο Σαράγιονου», είπε ο κ. Ερχιουρμάν, εννοώντας τη μεγάλη πλατεία, την “πλατεία του Σαραγιού” στην κατεχόμενη Λευκωσίας και προσθέτοντας ότι υπάρχει μια γενική ανησυχία για την ασφάλεια.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν επανέλαβε την αναγκαιότητα για «απογραφή πληθυσμού στα κατεχόμενα» ώστε να υπάρξει και η χάραξη ανάλογης πολιτικής.

Μηδέν διαπραγματεύσεις

Είπε επίσης ότι για πρώτη φορά στη θητεία ενός Τ/κ ηγέτη δεν έγιναν καθόλου διαπραγματεύσεις. Αντί αυτού, είπε, συζητήθηκαν ΜΟΕ, αλλά «ένα σημείο διέλευσης δεν άνοιξε καν», ενώ στα υφιστάμενα σημεία οι διελεύσεις έχουν καταντήσει μαρτύριο. «Η προεδρία πρέπει να χρησιμοποιηθεί πολύ πιο ενεργά. Από την οπτική γωνία των παιδιών και των εγγονιών μας, δεν έχουμε δικαίωμα να σπαταλήσουμε άλλα πέντε χρόνια έτσι. Έχουμε ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας».

Επικρίνουν το Τατάρ

Εδώ και μήνες είναι εκκρεμή τα αιτήματα για συλλογική σύμβαση και εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων στη ΔΕΑ, κατήγγειλε σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος της συντεχνίας «δημοσίων υπαλλήλων» (KTAMS) και της ομοσπονδίας εργατικών συνδικάτων (KİEF), Γκιουβέν Μπενγκιχάμ αναφέροντας: «Ευχαριστούμε κ. Τατάρ που δεν λαμβάνετε υπόψη τους εργαζόμενους».

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο Τ/κ συνδικαλιστής είπε ότι είχαν συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη στις 28 Ιουλίου και ο κ. Τατάρ τους είπε ότι θα ζητούσε για το θέμα τη νομική άποψη του «γενικού εισαγγελέα». Σχεδόν ένα μήνα μετά, ανέφερε ο κ. Μπενγκιχάμ, η επιστολή στον «γενικό εισαγγελέα» δεν έχει σταλεί.

Στους εργαζόμενους στην ΔΕΑ, συνέχισε, δεν δόθηκε καν ο τιμάριθμος. «Σας ευχαριστούμε, κύριε Τατάρ, που αγνοήσατε τους εργαζόμενους που εργάστηκαν για την αναγνώριση των μαρτύρων και των αγνοουμένων μας, που σφετεριστήκατε ακόμη και το δικαίωμα σε επίδομα κόστους ζωής και που αγνοήσατε το δικαίωμα συλλογικής σύμβασης που κατοχυρώνεται από το διεθνές δίκαιο», αναφέρει.

Πρόσθεσε ότι οι Τουρκοκύπριοι εργαζόμενοι στη ΔΕΑ, σε αντίθεση με τους Ελληνοκύπριους ομολόγους τους, στερούνται εργασιακής ασφάλειας και αυτή η κατάσταση τους κάνει να αισθάνονται άχρηστοι. Η συντεχνία, κατέληξε, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων στη ΔΕΑ.