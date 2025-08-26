Πρόταση για τη δημιουργία ενός μετώπου των παραδοσιακών δυνάμεων της δεξιάς και της κεντροδεξιάς, απέναντι στον λαϊκισμό και τον δογματισμό της αριστεράς, έριξε στο τραπέζι ο Χάρης Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τον τέως αναπληρωτή πρόεδρο του ΔΗΣΥ, το κόμμα του μπορεί να συμπλεύσει με το ΔΗΚΟ και την ΔΗΠΑ με ορίζοντα το 2028.

Η κίνηση του Χάρη Γεωργιάδη έρχεται παραμονές της έναρξης των συζητήσεων στη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό, που θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο Οκτώβρη. Πρόταση με την οποία θέλει να υποδείξει προς τις ηγεσίες ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΔΗΠΑ ότι θα πρέπει να ρίξουν το ειδικό βάρος των κομμάτων τους προς όφελος του τόπου.

Ο Συναγερμικός βουλευτής (σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή) υποστήριξε ότι αυτά που ενώνουν Δημοκρατικό Συναγερμό, Δημοκρατικό Κόμμα, και Δημοκρατική Παράταξη, είναι πολύ πιο σημαντικά από αυτά που χωρίζουν τα τρία κόμματα.

Μέσω της συνεργασίας αυτής θα μπορεί «να δημιουργηθεί ένα ανάχωμα στον λαϊκισμό, αλλά και στον ξεπερασμένο δογματισμό της αριστεράς. Παρά τις διαφωνίες που κατά καιρούς είχαμε, οφείλουμε να συνεννοηθούμε για να κρατηθεί ο τόπος σε μια σταθερή πορεία οικονομικής ανάπτυξης, ασφάλειας και σε έναν ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό».

Τα ζητήματα στα οποία υπάρχει ταυτότητα ανάμεσα στα τρία κόμματα είναι σύμφωνα με τον Χ. Γεωργιάδη: Εξωτερική πολιτική, άμυνα, ευρωπαϊκός προσανατολισμός, οικονομία και μεταρρυθμίσεις.

Την ίδια ώρα, ο Χάρης Γεωργιάδης ρίχνει την μπάλα προς την κατεύθυνση του ΔΗΚΟ καλώντας τον «να αξιολογήσει τα δεδομένα και να κάνει τις επιλογές του». Τοποθέτηση που έχει να τις κατά καιρούς προσεγγίσεις του ΔΗΚΟ για συνεργασίες είτε με τη Δεξιά είτε με την Αριστερά.

Η πρόταση Γεωργιάδη «υπερβαίνει τον ορίζοντα του ’28 αλλά σίγουρα δεν θα απέκλεια και την εκλογική συνεργασία». ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ αρχικά αλλά ΔΗΣΥ και ΔΗΠΑ στη συνέχεια είχαν συνεργαστεί κατά καιρούς σε εκλογικές αναμετρήσεις επιτυγχάνοντας να εκλεγεί Πρόεδρος Δημοκρατίας.

Το πάθημα της Ελλάδας ως παράδειγμα

Όσον αφορά την τάση προς «δυνάμεις δημαγωγίας» και «επιλογές διαμαρτυρίας» ο Χ. Γεωργιάδης υπενθύμισε το ελληνικό πάθημα: «Τα ίδια πέρασε και η Ελλάδα πριν 10 χρόνια όταν ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έγιναν κυβέρνηση και η Χρυσή Αυγή τρίτο κόμμα. Όμως, αυτές δυνάμεις ποτέ δεν προσφέρουν απαντήσεις και διέξοδο».

Πάνω στην ίδια γραμμή κινήθηκε και η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, η οποία σε συνέντευξή της στον «Φ» έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ως προς τη μορφή που θα έχει η νέα Βουλή: «Στις επόμενες εκλογές κρίνεται τι είδους κοινοβούλιο θα έχουμε ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας».

Η ίδια υπέδειξε τον ΔΗΣΥ ως την παράταξη που μπορεί να αποτελέσει «το μοναδικό αξιόπιστο ανάχωμα στον λαϊκισμό και τις ακραίες φωνές, την καταστροφική επιρροή των οποίων έχουμε γευτεί ξανά στο παρελθόν».

Η Φ. Τσιρίδου χρησιμοποίησε κι αυτή το παράδειγμα της Ελλάδας: «Έχουμε νέους σχηματισμούς και προσωποπαγείς προσπάθειες, κάτι που εδίαμε να συμβαίνει στο παρελθόν και στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Αμερική και αλλού, συνήθως με ολέθρια αποτελέσματα».

Έθεσε δε τον προβληματισμό της για το ότι προτάσσεται τόσο από μέσα ενημέρωσης όσο και από μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιας «αποπολιτικοποιημένης εικόνας της πολιτικής που βασίζεται σε πρόσωπα και υποτιθέμενους μεσσίες».