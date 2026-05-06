Την ανάγκη η οικονομική σταθερότητα να μετατραπεί σε πραγματική ευημερία για τους πολίτες αναδεικνύει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, παρουσιάζοντας το οικονομικό του πρόγραμμα ενόψει των εκλογών της 24ης Μαΐου 2026.

Σε κοινή ανακοίνωση του Υπεύθυνου Χαρτοφυλακίου Οικονομίας του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ, Πέτρου Λοή, και του Συντονιστή του Συμβουλίου, Μιχάλη Ο. Ιωαννίδη, τονίζεται ότι η επιλογή των πολιτών δεν αφορά μόνο την κατανομή εδρών στη Βουλή, αλλά και την κατεύθυνση της εθνικής οικονομίας για την επόμενη πενταετία.

Ο ΔΗΣΥ σημειώνει ότι η οικονομική σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο κοινωνικής προστασίας, καθώς διασφαλίζει τη δυνατότητα του κράτους να στηρίζει τους ευάλωτους, να ενισχύει τη μεσαία τάξη και να δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας για τους νέους.

Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι η σταθερότητα από μόνη της δεν αρκεί, όταν οι πολίτες αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος ζωής, στεγαστικές πιέσεις και περιορισμένες ευκαιρίες. Όπως αναφέρεται, στόχος είναι η ανάπτυξη να μεταφραστεί σε πραγματική και απτή ευημερία.

Στο στρατηγικό του πρόγραμμα, υπό τον τίτλο «31 Πολιτικές Κατευθύνσεις», ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι καταθέτει ένα σαφές, ποσοτικοποιημένο και μετρήσιμο σχέδιο για την οικονομία, βασισμένο στο έργο της διακυβέρνησης 2013-2023 και με ορίζοντα τη δεκαετία του 2030.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διακυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού παρέλαβε το 2013 μια χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και την παρέδωσε το 2023 ως παράδειγμα ευρωπαϊκής ανάκαμψης.

Ως βασικά στοιχεία αυτής της πορείας καταγράφονται η μετατροπή του δημοσιονομικού ελλείμματος του 2012, ύψους -15,2%, σε πλεόνασμα +1,7% του ΑΕΠ το 2023, καθώς και η μείωση του δημόσιου χρέους από 119,5% του ΑΕΠ το 2014 στο 72% το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Ο ΔΗΣΥ αναφέρεται επίσης στην επαναφορά της Κύπρου στην επενδυτική βαθμίδα, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση άνω των €500 εκατ. ετησίως, καθώς και στη μείωση της ανεργίας από 16,1% στο 5,8% το 2023.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη μείωση της ανεργίας των νέων από 36% το 2014 σε 16,6% το 2023, όπως και στη μείωση του ποσοστού των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι αυξήθηκαν τα δημόσια έσοδα χωρίς την επιβολή νέων φόρων, ενώ το 2022 εκπονήθηκε το Cyprus Vision 2035, το πρώτο μεσο-μακροπρόθεσμο στρατηγικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για την Κύπρο.

Το πρόγραμμα αυτό, όπως αναφέρεται, περιλαμβάνει 242 πολιτικές και μεταρρυθμίσεις, με στόχο να καταστεί η Κύπρος καλύτερη χώρα για διαβίωση, εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο ΔΗΣΥ επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ανάγνωση της οικονομικής πορείας δεν μπορεί να περιορίζεται στους αριθμούς. Αναγνωρίζει ότι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες εξακολουθούν να δυσκολεύονται, νέοι αναζητούν καλύτερες ευκαιρίες και οικογένειες πιέζονται καθημερινά.

Αναφορικά με την περίοδο από το 2023 μέχρι σήμερα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρει ότι επέλεξε, ως αντιπολίτευση, τον δρόμο της υπευθυνότητας, στηρίζοντας τους κρατικούς προϋπολογισμούς επειδή πιστεύει στη δημοσιονομική πειθαρχία.

Τονίζει, όμως, ότι η δημοσιονομική πειθαρχία αποτελεί βάση και όχι το ανώτατο όριο της πολιτικής. Όπως σημειώνει, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέλλον μόνο με πλεονάσματα, ιδίως όταν αυτά δεν συνοδεύονται από επαρκείς επενδύσεις στην κοινωνία, την παιδεία και την παραγωγή.

Ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι στηρίζει θετικές πρωτοβουλίες, αλλά επισημαίνει την ανάγκη για εξορθολογισμό αντί διόγκωση των δαπανών, για πραγματικά δομικό πλεόνασμα και για τραπεζικό σύστημα που διοχετεύει ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

Σε σχέση με την ακρίβεια, υποστηρίζει στοχευμένες πολιτικές αντί οριζόντιων μέτρων και διαρθρωτικές λύσεις που μειώνουν το κόστος στην πηγή, αντί προσωρινών παρεμβάσεων.

Παράλληλα, αναδεικνύει την ανάγκη αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στους θεσμούς μέσω διαφάνειας και λογοδοσίας.

Για την περίοδο μετά το 2026, ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεσμεύεται για δημόσιο χρέος κάτω από 40% έως το 2031, υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος δεν είναι απλώς η επίτευξη καλών αριθμών, αλλά η μετατροπή της σταθερότητας σε καθημερινή ευημερία.

Το στρατηγικό πλάνο του κόμματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αποτελεί την εφαρμογή του Vision 2035 και περιλαμβάνει σειρά βασικών αξόνων.

Μεταξύ αυτών είναι η διασφάλιση υγιών πλεονασμάτων ως εθνικής ασπίδας ανθεκτικότητας, η ορθολογική στελέχωση του Δημοσίου, η πάταξη της παραοικονομίας ως βασικός μηχανισμός αύξησης εσόδων χωρίς νέους φόρους και η σύνδεση της οικονομικής μεγέθυνσης με απτούς στόχους ευημερίας.

Άλλοι άξονες αφορούν το ψηφιακό άλμα και την καινοτομία, τη δημιουργία νέου παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην τεχνολογία, την έρευνα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και την ενίσχυση της μεσαίας τάξης.

Ο ΔΗΣΥ θέτει επίσης ως προτεραιότητα ένα αποτελεσματικό κράτος, το οποίο θα λειτουργεί ως καταλύτης ανάπτυξης και όχι ως εμπόδιο, με ταχύτητα, διαφάνεια και αξιοκρατία.

Στην ανακοίνωση τίθεται το ερώτημα ποιος μπορεί να εγγυηθεί την οικονομική ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας για την επόμενη πενταετία.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ασκεί κριτική σε πολιτικές δυνάμεις που, όπως αναφέρει, καταψηφίζουν τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς ποσοτικοποιημένη εναλλακτική στρατηγική, καθώς και σε όσους υπερψηφίζουν τον προϋπολογισμό αλλά καταθέτουν προτάσεις που, κατά την άποψή του, μπορούν να εκτροχιάσουν την ανάπτυξη και την οικονομία.

Επικρίνει επίσης φωνές που προτείνουν επιστροφή κρίσιμων τομέων σε καθεστώς μονοπωλίου, όπως στον ηλεκτρισμό, καθώς και προσεγγίσεις που, όπως αναφέρει, απουσιάζουν από συγκροτημένες θέσεις απέναντι στους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Ο ΔΗΣΥ καταλήγει ότι, ενώ άλλοι καταψηφίζουν χωρίς εναλλακτική ή υπόσχονται χωρίς σχέδιο, ο ίδιος προχωρά με ευθύνη, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις και ενσωματώνοντάς τις στο σχέδιό του.

Όπως σημειώνει, η πραγματική ηγεσία δεν κρύβεται πίσω από τους δείκτες, αλλά τους μεταφράζει σε πολιτικές που αγγίζουν την κοινωνία. Η οικονομική σταθερότητα, προσθέτει, κερδίζεται με συνέπεια και γνώση, ενώ η οικονομική ευρωστία χτίζεται όταν η σταθερότητα γίνεται ευκαιρία για όλους.