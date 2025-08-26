Μόνο σε Τουρκοκύπριους που διαθέτουν ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται πλέον η διέλευση προς τις ελεύθερες περιοχές, σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκοκυπριακών μέσων ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδεται, από τις 25 Αυγούστου εφαρμόζεται η νέα πρακτική, ενώ όσοι έχουν μόνο «ταυτότητα» που εκδίδεται από το ψευδοκράτος δεν μπορούν να περάσουν στις ελεύθερες περιοχές.

Τα τ/κ μέσα αναφέρουν ότι όσοι Τουρκοκύπριοι διαθέτουν πιστοποιητικό γέννησης, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίζουν το ίδιο το πιστοποιητικό αλλά και φωτοτυπία της ταυτότητας του πατέρα ή της μητέρας τους, εφόσον αυτοί είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η συνδικαλιστική οργάνωση «ένωση εργαζομένων νότιας κύπρου», που εκπροσωπεί Τουρκοκύπριους εργαζομένους, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει διεργασίες και συζητήσεις για το ζήτημα.