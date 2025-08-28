Ο,τιδήποτε έχει να κάνει με τον ανασχηματισμό, ή το φρεσκάρισμα της κυβέρνησης ήταν εκτός ατζέντας στο Υπουργικό Συμβουλίου. Πρόεδρος και Υπουργοί επικεντρώθηκαν στα θέματα που έχουν να κάνουν με το κυβερνητικό έργο, χωρίς να ανοίγει άλλο θέμα. Ούτως ή άλλως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει στείλει το μήνυμα ότι ο ανασχηματισμός είναι ένα θέμα που το χειρίζεται ο ίδιος προσωπικά.

Δουλειά και όχι καρέκλα

Για τον Αλέξη Βαφεάδη, Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, πρώτιστος στόχος είναι η υλοποίηση έργου και όχι η «καρέκλα». Αυτή την απάντησε έδωσε ο Αλ. Βαφεάδης σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, μετά την ολοκλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη.

Ερωτηθείς αν συζητήθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το ζήτημα του ανασχηματισμού, ο Αλέξης Βαφεάδης απάντησε αρνητικά και σημείωσε ότι «όλοι οι Υπουργοί είμαστε ταγμένοι να υλοποιήσουμε ένα έργο, το οποίο έχει τεθεί ενώπιον του λαού και βάσει αυτού έχει ψηφίσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη θέση του».

Πρόσθεσε ότι «ο πρώτιστος στόχος μας είναι η υλοποίηση αυτού του έργου. Εμείς δεν είμαστε εκεί για την καρέκλα. Είμαστε εκεί για να υλοποιήσουμε το έργο. Εμείς έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα πάρει τις σωστές αποφάσεις για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στον κυπριακό λαό το έργο που έχουμε υποσχεθεί».

Αν ο Πρόεδρος αποφασίσει…

«Αν ο Πρόεδρος αποφασίσει ότι κάποιος άλλος πρέπει να αναλάβει αυτό το πόστο, εμείς είμαστε οι πρώτοι που θα το επικροτήσουμε, να μην έχετε καμία αμφιβολία. Δεν είμαστε εδώ για την καρέκλα, είμαστε εδώ για να προσφέρουμε υπηρεσίες», επανέλαβε.

Εξάλλου, ερωτηθείς ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, κατά πόσο ο ίδιος θέλει να αποχωρήσει από το κυβερνητικό σχήμα, σε περίπτωση ανασχηματισμού, απάντησε ότι για το θέμα του ανασχηματισμού έχει απαντήσει ο Πρόεδρος και ο ίδιος δεν έχει να προσθέσει κάτι.

Δεν τους αποπροσανατολίζει

Ο Αλέξης Βαφεάδης μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή (πηγή Καθημερινή) ρωτήθηκε για το πως ο ίδιος αντιμετωπίζει το γεγονός ότι το όνομά του αναφέρεται σε δημοσιεύματα ότι θα είναι στη λίστα των υπουργών που θα αντικατασταθούν. Ο κ. Βαφεάδης είπε ότι «δεν πρέπει να μας απασχολούν, εμείς πρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι στο έργο μας και θα το κάνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή». «Και όταν έρθει η ώρα να μας αντικαταστήσει κάποιος, που κάποτε θα ρθει και αυτό», όπως ανέφερε ο Υπουργός «πρέπει με χαρά να παραδώσουμε στον επόμενο το έργο και να ευχηθούμε καλή δουλειά».

Να σημειώσουμε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του την Τρίτη είπε ότι «όταν έχω ανακοινώσεις σε σχέση με τον ανασχηματισμό θα τις κάνω. Διαβάζω και εγώ καθημερινά, μαθαίνω πολλά πράγματα που δήθεν κάποιοι ισχυρίζονται ότι έχω στο μυαλό μου, ότι δυσκολεύομαι να βρω και ούτω καθεξής. Τα διαβάζω, χαμογελώ και συνεχίζω τη δουλειά μου καθημερινά».