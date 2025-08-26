«Δεν πρόκειται να κάνω υπό πίεση τον οποιοδήποτε ανασχηματισμό», είναι το μήνυμα που φεύγει από το γραφείο της δυτικής πτέρυγας του Προεδρικού Μεγάρου, ως απάντηση στο πότε θα προχωρήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε φρεσκάρισμα του κυβερνητικού σχήματος.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αποφάσισε ότι θα υιοθετήσει τη φόρμουλα Γλαύκου Κληρίδη όσον αφορά το θέμα του ανασχηματισμού. Η συγκεκριμένη φόρμουλα η οποία εφαρμόστηκε από τον τέταρτο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και την οποία αντέγραψαν και οι διάδοχοι του, προβλέπει ότι:

Πρώτον, δεν αποφασίζεται και υλοποιείται ανασχηματισμός του κυβερνητικού σχήματος κάτω από την πίεση του οποιουδήποτε.

Δεύτερον, ο ανασχηματισμός θα γίνει σε στιγμή κατά την οποία δεν θα την αναμένει κανείς.

Μέσω της συγκεκριμένης φόρμουλας εκείνο που πρωτίστως επιχειρείται να διασφαλιστεί είναι να κρατά ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την πρωτοβουλία των κινήσεων. Από τη μια να κρατά σε απόσταση όσους επιχειρούν να του περάσουν τις δικές τους θέσεις και από την άλλη να κρατά σε εγρήγορση του υπουργούς του.

Εν πολλοίς ήταν κατ’ ανάλογο τρόπο που είχε ενεργήσει ο Νίκος Χριστοδουλίδης και κατά τον πρώτο, μίνι ανασχηματισμό – του Γενάρη του 2024. Αν και υπήρχε έντονη η φημολογία περί ανασχηματισμού, εν τέλει προχώρησε σε αποφάσεις και ανακοινώσεις κατά τρόπο που έφερε προ εκπλήξεως πολλούς.

Κρίσιμη περίοδος ενόψει

Με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να κρατά όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα και κυρίως το πρώτο 20ήμερο του Σεπτεμβρίου θα είναι μια κρίσιμη περίοδος.

Προηγείται η Βουλή: Την Παρασκευή περίπου το μισό Υπουργικό Συμβούλιο θα βρίσκεται στη Βουλή για τη συνέχιση της συζήτησης για την καταστροφική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό. Θα παραστούν όλοι οι Υπουργοί όπου κάτω από την ομπρέλα τους βρίσκονται υπηρεσίες που είχαν εμπλακεί στην προσπάθεια κατάσβεσης της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Η σύναξη του Τροόδους: Εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στην εξοχική κατοικία του Τροόδους. Πρόκειται για την ετήσια σύναξη κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί μια μακρά ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου με κατάθεση πεπραγμένων και παρουσίαση στόχων. Η συγκεκριμένη συνεδρία θα είναι υπό την παρούσα κυβερνητική σύνθεση.

Το ταξίδι στη Νέα Υόρκη: Μπαίνει ως ορόσημο το ταξίδι του Προέδρου Χριστοδουλίδη για τη Γενική Συνέλευση που είναι το τρίτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου. Κάτι που αφήνει περίπου ένα δεκαήμερο για τη λήψη αποφάσεων και ενδεχομένως ανακοινώσεων. Αυτό πάντα υπό την αίρεση του ενδεχομένου ο ΠτΔ να αφήσει τις κινήσεις του για κατοπινό στάδιο, εντός Οκτωβρίου όταν καταλαγιάσει η συζήτηση. Κάτι όμως που θεωρείται απομακρυσμένο.

Εγρήγορση και ανησυχία

Το άγνωστο των κινήσεων του Προέδρου Χριστοδουλίδη κρατά από τη μια όλα τα μέλη της κυβέρνησης σε εγρήγορση αλλά την ίδια ώρα τους προκαλεί ανησυχία. Κάποιοι φαίνεται πως ήδη νοιώθουν ανασφαλείς όσον αφορά την παρουσία τους στο κυβερνητικό σχήμα.

Και επειδή ήδη ξεκίνησαν να κυκλοφορούν διάφορα ονόματα στους διαδρόμους των υπουργείων άρχισε ήδη να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης όσον αφορά τους πολιτικούς τους προϊστάμενους. Ανάλογες συζητήσεις στο παρελθόν είχαν αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά την προώθηση αποφάσεων και υλοποίηση του κυβερνητικού έργου.

Άρχισαν να κυκλοφορούν λίστες

Σε κάθε περίπτωση, όπως και στο παρελθόν, τα σενάρια πέριξ των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα δίνουν και παίρνουν. Δεν θα ήταν υπερβολή ότι με βάση των σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα ο μόνος που διατηρείται στη θέση του είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας! Όπως επίσης δυο-τρεις υπουργοί οι οποίοι θεωρούνται αμετακίνητοι από τις θέσεις τους.

Απ’ εκεί και πέρα γίνονται αναφορές για μετακινήσεις από τον Λόφο προς υπουργεία και υφυπουργεία, αποχωρήσεις υφιστάμενων υπουργών με πρόσθεση νέων στις θέσεις τους, αλλά και αλλαγές σε ρόλους.

Διαφοροποιήθηκαν τα σχέδια

Φαίνεται πως οι σχεδιασμοί του Προέδρου Χριστοδουλίδη έχουν διαφοροποιηθεί μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό. Άλλες ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι προθέσεις του προ της πυρκαγιάς. Κάτι που δείχνει ότι λαμβάνει ο ίδιος υπόψη και το συγκεκριμένο γεγονός. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όσοι εκ των υπουργών έχουν υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονταν άμεσα ή έμμεσα στο συγκεκριμένο θέμα θα βρεθούν εκτός κυβερνητικού σχήματος.

Ένας πρόσθετος παράγοντας

Κάτι άλλο που ίσως παίξει ρόλο στη ζυγαριά των προεδρικών αποφάσεων είναι και η έκθεση των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων που είχαν μετακληθεί για να εξετάσουν τα αίτια της πυρκαγιάς στη Λεμεσό αλλά και τη συμπεριφορά των αρμοδίων υπηρεσιών. Μια έκθεση η οποία, σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις από πλευράς κυβέρνησης, αναμένεται εντός του πρώτου 15νθημέρου του Σεπτεμβρίου. Και δεν αποκλείεται τα όσα θα καταγράψουν οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες να παίξουν το δικό τους ρόλο στις προεδρικές αποφάσεις.