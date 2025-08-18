Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κρίνει καθημερινά τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ανέφερε ο νωρίτερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. «Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή», είπε για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λετυμπιώτης ρωτήθηκε αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό. «Το ενδεχόμενο ανασχηματισμού είναι συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι δικαίωμα που του παρέχει και το κυπριακό Σύνταγμα», είπε.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κρίνει καθημερινά τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως κρινόμαστε ασφαλώς από την κοινωνία και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όποτε ο ίδιος αποφασίσει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή».